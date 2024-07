Copa América: Técnico da Colômbia critica Shakira no intervalo

MIAMI GARDENS, Flórida — O técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, criticou a decisão da CONMEBOL de estender o intervalo da final da Copa América de 2024 dos tradicionais 15 minutos para 25 minutos, a fim de acomodar uma apresentação da estrela pop colombiana Shakira.

“Espero que vocês curtam, Shakira está ótima”, disse ele em sua coletiva de imprensa antes da final de domingo com a Argentina no Hard Rock Stadium. “Para uma final, quando as regras mudam para ambos os times, campos ruins para ambos ou mesmo clima para ambos, então não posso dizer se é ruim ou se favorece um lado.

“Não consigo entender, queria que fosse como o resto. Quando saímos no 16º minuto fomos sancionados, mas agora que há um show podemos sair na marca do 20º minuto. Os jogadores podem ficar frios, mas é dos dois lados. Descobri hoje que é assim, e é isso.”

O técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, expressou sua insatisfação com o fato de a final da Copa América ter um intervalo mais longo. Buda Mendes/Getty Images

O técnico fez referência a incidentes na fase de grupos que viram os gerentes Lionel Scaloni (Argentina), Ricardo Gareca (Chile), Marcelo Bielsa (Uruguai) e Fernando Batista (Venezuela) suspensos por uma partida após cada time chegar atrasado ao campo de jogo. As federações de futebol do país foram adicionalmente multadas em US$ 15.000 cada.

Além da mudança no intervalo, a CONMEBOL também optou por reintroduzir a prorrogação para a final. Durante as quartas de final e semifinal, um empate no tempo regulamentar resultou em uma disputa automática de pênaltis, mas a final terá 30 minutos adicionais jogados antes de chegar aos pênaltis.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Independentemente das novas regras implementadas, Lorenzo insiste que a Colômbia está pronta para competir e ver James Rodríguez prosperar contra os atuais campeões da Copa América.

“Ele fez uma ótima Copa América, temos sorte que ele esteja bem e tenha assumido a liderança do time”, disse ele. “E que o time o apoiou e o levou a este jogo, onde queremos estar. Ele foi um dos melhores, não sei se o melhor, mas um dos. E espero que amanhã ele faça uma boa apresentação.”

Rodríguez entra na final com um gol e seis assistências, superando o recorde de Lionel Messi (5 em 2021) de maior número de assistências para gols em uma edição da competição desde que os registros começaram em 2011. “Conhecemos o pé esquerdo que James tem, sabemos que é um dos melhores”, disse o goleiro argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre a figura colombiana.

Enquanto a Argentina busca vencer o terceiro grande torneio consecutivo, tendo também vencido a Copa do Mundo em 2022, a Colômbia busca levantar apenas seu segundo título da Copa América e o primeiro desde 2001.