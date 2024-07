Copa do Mundo de 2026: MetLife estará segura para a final – Governador de Nova Jersey

A final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 no Estádio MetLife, em Nova Jersey, seguirá as lições das cenas feias da semifinal da Copa América entre Uruguai e Colômbia, em Charlotte, e será “realmente segura”, disse o governador de Nova Jersey, Phil Murphy, à ESPN.

A CONMEBOL abriu uma investigação formal após o atacante uruguaio Darwin Núñez entrar nas arquibancadas e brigar com os torcedores após a derrota de seu time contra a Colômbia na semana passada. A União Uruguaia de Futebol levantou preocupações sobre a segurança das famílias dos jogadores que estavam sentadas com torcedores rivais durante o jogo.

As cenas no estádio levantaram questões sobre a preparação dos Estados Unidos e dos coanfitriões México e Canadá para sediar a Copa do Mundo dentro de dois anos.

Mas o governador Murphy diz que o MetLife Stadium tem um histórico orgulhoso de sediar grandes eventos e estará seguro para a final da Copa do Mundo.

“Isso nunca, graças a Deus nunca, aconteceu no MetLife Stadium”, disse Murphy. “Não tenho nenhuma ideia do que aconteceu na semana passada, mas a segurança é primordial para nós.

“Tanto a segurança como um assunto geral, mas a segurança específica para fãs, para famílias, para jogadores. Nunca tivemos esse incidente na MetLife. Se Deus quiser, não teremos, mas tomamos todas as precauções.

“Temos paredes, temos paredes móveis [of security workers]temos muita segurança. Eu só diria para as pessoas que estão pensando em vir ver uma de nossas partidas, vocês devem se sentir realmente seguros, protegidos e confiantes de que será uma ótima experiência.

O MetLife Stadium foi escolhido para sediar a final da Copa do Mundo de 2026. Al Bello/Getty Images

“Acabamos de sediar várias partidas da Copa América que foram muito boas. Não poderíamos estar mais animados. Nova Jersey, Nova York é um viveiro de paixão pelo futebol. Nova York é uma cidade superpoderosa global. Nova Jersey tem futebol no sangue. Estamos emocionados e prontos para ir.”

Murphy, ex-embaixador dos EUA na Alemanha, falou à ESPN em Berlim antes da final da Euro 2024 entre Espanha e Inglaterra, no domingo, no Estádio Olímpico, e disse que todos os envolvidos no planejamento da Copa do Mundo usarão a Euro 2024 para aprender lições valiosas para 2026.

“Todo torneio lhe dá algumas lições”, ele disse. “Estamos emocionados por estar aqui em Berlim esta noite e muito animados para voltar ao Olympiastadion, onde estivemos dezenas de vezes.

“Mas claro, nós olhamos para torneios constantemente. Aqueles que são sediados nos Estados Unidos ou sediados ao redor do mundo.

“Sempre há lições a serem aprendidas e nossa esperança é que vocês possam pegar todas essas melhores práticas e colocá-las em nossas energias daqui a alguns anos.

“Eu não poderia dizer coisas boas o suficiente sobre a FIFA e a parceria que temos com eles. Eles têm sido fantásticos. E, novamente, aprendemos algo a cada dia. E hoje não é exceção.”