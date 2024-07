Coreia do Sul conquista 10ª medalha de ouro olímpica no arco e flecha feminino

PARIS — A Coreia do Sul conquistou sua 10ª medalha de ouro consecutiva no arco e flecha feminino em uma disputa acirrada, com as três atletas estreantes em Olimpíadas do país derrotando a China por 5 a 4 nos Jogos de Paris, no domingo.

A vitória significa que a Coreia do Sul manteve seu domínio completo do evento, ganhando todas as medalhas de ouro desde que o arco e flecha feminino foi introduzido nas Olimpíadas em 1988. A China teve que se contentar com a medalha de prata, e o México ganhou o bronze.

Depois de vencer os dois primeiros sets da partida, as sul-coreanas começaram a ter dificuldades, permitindo que a China empatasse o placar nos dois sets seguintes.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A arqueira Lim Si-hyeon reconheceu que a sequência ininterrupta de seu país estava enfrentando uma competição mais forte, mas disse que a Coreia do Sul continuaria a defender sua posição.

“Estou muito feliz em manter este lugar na história do arco e flecha coreano”, disse ela. “Mesmo que outros países tenham progredido, tentaremos manter nosso lugar.”

A disputa pela medalha de ouro ficou ainda mais intensa quando duas flechas da Coreia do Sul foram revistas por caírem entre dois dos anéis de pontuação no círculo alvo.

A multidão na Esplanade des Invalides, muitos agitando bandeiras da Coreia do Sul, vibrou quando os tiros obtiveram a pontuação mais alta, resultando na medalha de ouro.