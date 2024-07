Corey Dillon pronto para receber honras do Bengals anos após saída acirrada

CINCINNATI — A última vez que Corey Dillon jogou pelos Bengals em 2003, ele jogou seu equipamento nas arquibancadas antes que o time finalmente o trocasse.

Décadas depois, o ex-running back será consagrado no Anel de Honra dos Bengals, anunciou o time na quinta-feira. O maior corredor de todos os tempos de Cincinnati se junta ao ex-nariz tackle Tim Krumrie como os indicados deste ano. Eles serão homenageados em uma cerimônia durante o jogo da Semana 3 do time contra o Washington Commanders no “Monday Night Football”.

Em uma entrevista coletiva, Dillon disse acreditar que o conjunto da obra era mais importante do que a forma como ele deixou o clube.

“Acho que o tempo cura tudo”, disse Dillon. “Tivemos nosso devido processo de cura de maneiras diferentes. Já faz tempo o suficiente. Não acho que as palhaçadas superaram a produção em campo, sabe o que quero dizer? Acho que o que apresentei à organização superou as pequenas palhaçadas que aconteceram.”

Dillon jogou pelos Bengals de 1997 a 2003. Em sete temporadas, ele acumulou 8.061 jardas em 1.865 tentativas, ambas as maiores da história da franquia. Sua performance de 278 jardas contra o Denver Broncos em 2000 estabeleceu o recorde de corrida em um único jogo da NFL na época, uma marca que foi quebrada três anos depois por Jamal Lewis, do Baltimore Ravens.

A inclusão de Dillon acontece depois de um relacionamento turbulento com a franquia.

Em uma era em que os Bengals nunca venceram mais de oito jogos em uma temporada, ele expressou sua frustração com o grupo de proprietários liderado pelo presidente da equipe Mike Brown e, eventualmente, seu desejo de jogar em outro lugar. Os Bengals o negociaram em 2004 com o New England Patriots por uma escolha de segunda rodada. Em seu primeiro ano com o New England, Dillon fez seu quarto e último Pro Bowl e ajudou o clube a vencer seu terceiro Super Bowl em quatro anos.

Sua frustração com os Bengals fervilhava muito depois de sua aposentadoria em 2006, após três temporadas com os Patriots. No ano passado, Dillon criticou o processo de seleção de Cincinnati para seu anel de honra, que estreou em 2021.

Entre as coisas que ele disse ao The Athletic na época estava que sua omissão era “quase criminosa” e ele tinha certeza de que eles “colocariam o f—ing Jon Kitna lá” antes de Dillon. No entanto, os detentores de ingressos de temporada dos Bengals garantiram que Dillon e Krumrie fossem introduzidos.

Na quinta-feira, Dillon disse que recebeu a notícia depois de perder uma ligação de um código de área de Cincinnati. Quando ele checou seu correio de voz, era Brown informando-o sobre a honra, o que motivou uma ligação de retorno.

“Tivemos uma conversa linda, cara”, disse Dillon. “Era para ter acontecido há muito tempo. É o que eu digo.”

Em uma declaração divulgada pela equipe, Brown elogiou Dillon e Krumrie por sua durabilidade e resistência. Krumrie jogou pelo Cincinnati de 1983 a 1994. Ele foi duas vezes Pro Bowler e uma seleção do primeiro time da Associated Press All-Pro em 1988 e é conhecido por querer terminar a derrota do Bengals no Super Bowl XXIII para o San Francisco 49ers, apesar de sofrer uma perna gravemente quebrada.

“Ele nunca parou de tentar”, disse Brown. “Ele apenas pensou que era assim que se fazia, e realmente é. Nem todo mundo consegue igualar isso.”