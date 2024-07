Crédito tributário para autônomos do IRS: Quem se qualifica para crédito tributário para autônomos?

EO IRS emitiu hoje um alerta ao consumidor sobre conselhos enganosos que circulam nas redes sociais sobre uma suposta “Crédito Fiscal para Trabalho Autônomo” que está levando os contribuintes a apresentarem declarações falsas. Essas informações enganosas sugerem que os trabalhadores autônomos e os trabalhadores temporários podem receber pagamentos substanciais para Pandemia do covid-19 período, com algumas alegações sugerindo quantias de até US$ 32.000.

Na realidade, o crédito a que se faz referência não é denominado “Crédito Fiscal para Trabalho Autônomo” mas sim os Créditos para Licença Médica e Licença Familiar. Este crédito estava disponível para circunstâncias específicas em 2020 e 2021 e não é aplicável às declarações de imposto de renda de 2023. Muitas pessoas estão usando erroneamente o Formulário 7202, destinado a indivíduos autônomos que não puderam trabalhar devido à COVID-19, para reivindicar um crédito pela renda obtida como funcionários, o que é incorreto.

Comissário do IRS Danny Werfel alertou sobre os perigos de tal desinformação: “Esta é outra alegação enganosa nas redes sociais que está enganando os contribuintes bem-intencionados, fazendo-os pensar que receberão um grande pagamento..” Ele insistiu: “Antes de pagar alguém para registrar essas reivindicações, os contribuintes devem consultar um profissional de impostos de confiança para verificar se atendem aos cenários de elegibilidade muito limitados.”

O IRS observou um padrão de marketing enganoso semelhante ao visto com o Employee Retention Credit, que também foi mal caracterizado. Ambos os créditos têm requisitos complexos e não se destinam a reivindicações gerais do contribuinte. O IRS continua a ver um aumento em reivindicações duvidosas, causando atrasos em reembolsos e exigindo documentação adicional.

O alerta também se estende a outros golpes, incluindo aqueles relacionados ao Fuel Tax Credit e impostos sobre emprego doméstico. O IRS destacou essas questões em sua série anual Dirty Dozen, enfatizando a importância de verificar a legitimidade das reivindicações fiscais.

Werfel reiterou a importância de buscar aconselhamento preciso, observando: “Os golpistas constantemente se aproveitam das esperanças das pessoas e tentam usar a complexidade do sistema tributário para convencê-las de que há maneiras secretas de obter um grande reembolso”. Ele aconselha os contribuintes a consultar profissionais qualificados para navegar pelas complexidades dos créditos tributários e evitar cair em golpes.

À medida que a temporada de impostos se aproxima, é crucial que os contribuintes permaneçam vigilantes e verifiquem informações por meio de fontes confiáveis ​​para gerenciar suas responsabilidades financeiras de forma eficaz.