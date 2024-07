Criador de gado recebe assistência técnica da Prefeitura de Penedo para melhoramento do rebanho

Quem cria gado em Penedo pode melhorar a qualidade genética do rebanho, seja para produção de leite ou para o abate. A oportunidade está no Mais Pecuária Brasil, investimento em pecuária viabilizado por meio de parceria entre o poder público, sociedade civil organizada e a iniciativa privada.



O melhoramento genético do rebanho bovino no único município do Baixo São Francisco inserido no Mais Pecuária Brasil é resultado do interesse da Prefeitura de Penedo na iniciativa da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) e da da empresa Alta Genetics.



E para ter acesso ao programa que viabiliza inseminação artificial, o produtor penedense conta com assistência técnica da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA).



Nesta quinta-feira, 18, a equipe liderada pelo veterinário José Mota esteve no povoado Marizeiro para aplicar a vacina contra brucelose. “Foram cerca de 25 novilhas ou bezerras vacinadas, distribuídas em três currais de locais diferentes porque facilita para o criador e agiliza nosso trabalho”, explica Zé Mota sobre a imunização imprescindível para o procedimento de inseminação.

A iniciativa da SEMADA é feita em articulação direta com produtores de gado, principalmente de baixa renda, acompanhamento direto em todas as fases da iniciativa cuja meta é gerar 600 animais prenhes.



O Secretário Manoel Messias Lima Júnior informa que a vacinação contra brucelose continua e, em breve, será realizada nos povoados Ponta Mofina, Espigão e Ilha das Canas. O gestor da pasta ainda conhecida como Secretaria de Agricultura faz um alerta importante.

“O criador de gado que quiser participar do Mais Pecuária Brasil precisa estar cadastrado no programa e para isso, basta vir até aqui, na nossa sede. Aproveito até para sugerir que venham em conjunto porque podemos avançar bastante, com mais produtores beneficiados”, afirma Messias Júnior.



Por: Fellype Barreto