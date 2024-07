Criador do logotipo do New York Jets processa equipe da NFL e quer pagamento pelo design

Jim Pons – o homem que criou um dos logotipos do New York Jets – agora está processando o time e a NFL… exigindo que ele seja pago pelo uso de seu design.

NY acabou colocando isso em seus uniformes até 1997, quando mudou as coisas. Mas, em 2022, a franquia revelou que voltaria ao design de Pons em meio período. No início de 2024, a org. anunciou que usaria o design em tempo integral daqui para frente.

Inicialmente, Pons – um ex-músico de rock ‘n roll – ficou emocionado com tudo isso… até mesmo se sentou com a equipe na primavera passada para um artigo que explicava como ele surgiu com as imagens.