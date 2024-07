Cristian Arango, do Real Salt Lake, suspenso por 4 jogos pela MLS

O craque do Real Salt Lake, Cristian “Chicho” Arango, foi suspenso na segunda-feira por quatro partidas por violar a política antiassédio da MLS.

Nem a MLS nem o Real Salt Lake divulgaram o que levou à ação disciplinar.

“O clube cooperou totalmente com a investigação da Major League Soccer e aceita a decisão disciplinar”, disse o Real Salt Lake em um comunicado.

Arango lidera a MLS com 17 gols, o que empata o recorde de temporada única da RSL estabelecido por Alvaro Saborio em 2012. Ele perderá as partidas fora de casa da temporada regular contra o Los Angeles FC na quarta-feira e o Colorado Rapids no sábado, o MLS All-Star Game em 24 de julho e a partida em casa da RSL pela Copa da Liga contra o Atlas em 1º de agosto.

Lionel Messi, do Inter Miami, também é dúvida para o MLS All-Star Game no Lower.com Field em Columbus, Ohio, após sofrer uma lesão na vitória da Argentina sobre a Colômbia na final da Copa América no domingo.

Arango, 29, também está em segundo lugar em seu clube com 11 assistências nesta temporada, sua segunda com Salt Lake. Ele jogou pelo LAFC em 2021 e 22 e marcou 14 e 16 gols, respectivamente.

No total, o colombiano tem 53 gols e 20 assistências em 85 partidas (73 como titular) em suas quatro temporadas na MLS.

Informações da Reuters foram usadas nesta reportagem.