Cristiano Ronaldo confirma que Euro 2024 será seu último

Cristiano Ronaldo confirmou que o Campeonato Europeu na Alemanha será “sem dúvida” o último da sua impressionante carreira.

A Eurocopa de 2024 marca a sexta participação recorde de Ronaldo em um Campeonato Europeu.

O próximo torneio será sediado pela Grã-Bretanha e pela República da Irlanda daqui a quatro anos. Ronaldo terá 43 anos.

“Sem dúvida é o último Euro [for me]claro que sim”, disse Ronaldo à RTP da Portugal TV.

“Mas não sou emotivo sobre isso. Sou movido por tudo o que o futebol envolve, pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, o entusiasmo que vejo nos fãs, ter minha família aqui, a paixão das pessoas… não é sobre deixar o mundo do futebol. O que mais há para eu fazer ou ganhar?”

Ronaldo, que estreou por Portugal em 2003 e venceu o torneio em 2016, é o maior artilheiro da história da seleção masculina, com 130 gols.

“O mais importante na jornada que percorri é o entusiasmo que ainda tenho por estar aqui”, disse ele.

“São 20 anos representando e jogando pela seleção, levando alegria para as pessoas, para a família, para meus filhos, isso é o que mais me motiva.”

A força mental de Ronaldo foi testada na segunda-feira, quando ele viu seu pênalti defendido aos 114 minutos pelo goleiro esloveno Jan Oblak.

Portugal venceu a partida das oitavas de final, derrotando a Eslovênia na disputa por pênaltis, onde o goleiro português Diogo Costa defendeu todas as três tentativas do Solvenia.

O astro do Al Nassr caiu no choro quando o jogo foi para os pênaltis e teve que ser consolado pelos companheiros de equipe.

“É futebol, aqueles que falham são aqueles que tentam também”, disse Ronaldo. “Eu sempre farei o meu melhor por esta camisa, quer eu falhe ou não.

Cristiano Ronaldo fez sua estreia no Campeonato Europeu em 2004 e venceu o torneio em 2016. Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

“Como vocês viram, eu perdi o pênalti, mas queria ser o primeiro a marcar [on the penalty shootout] porque você tem que assumir a responsabilidade quando o time tem que assumir. Você não pode ter medo, eu nunca tive medo de encarar as coisas de frente, às vezes eu acerto, às vezes não, mas desistir é algo que você nunca ouvirá do meu nome.”

Ronaldo, que é o maior artilheiro da história da competição com 14 gols, ainda não conseguiu balançar as redes na Alemanha.

“Obviamente é frustrante quando não conseguimos marcar gols, mas é futebol”, disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

“No final, o resultado foi positivo e isso foi o mais importante.

“Perdi duas vezes este ano nos pênaltis [to Al Ain in a penalty shootout in the Asian Champions League quarterfinals and to Al Hilal in the King Cup of Champions final] e agora eu venci.

“Acho que às vezes o futebol tem que ser justo e foi justo porque acho que Portugal mereceu vencer.”

Portugal enfrentará a França nas quartas de final na sexta-feira.

“Agora teremos um jogo difícil contra a França, que é a favorita para vencer a competição junto com Alemanha e Espanha”, disse Ronaldo.

“Mas nós vamos para a guerra, isto é futebol. A equipa está bem, isto [win against Slovenia] foi um reforço de energia que a equipe teve e vamos lutar até o fim.”