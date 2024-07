Cristiano Ronaldo transforma lágrimas por pênalti perdido em “alegria” nos pênaltis

Um jogo de drama pessoal épico e lágrimas para Cristiano Ronaldo terminou com Portugal chegando às quartas de final do Campeonato Europeu após derrotar a Eslovênia nos pênaltis na segunda-feira.

O jogo das oitavas de final foi para os pênaltis porque o pênalti de Ronaldo na prorrogação aos 114 minutos foi defendido pelo goleiro esloveno Jan Oblak. O tempo regulamentar e a prorrogação terminaram em 0 a 0.

Quando foram para os pênaltis, Ronaldo marcou o primeiro gol dele e de Portugal, e seu companheiro de equipe Diogo Costa defendeu todos os três chutes da Eslovênia, de Josip Ilicic, Jure Balkovec e Benjamin Verbič.

“Tristeza no começo é alegria no final. É isso que é futebol. Momentos, momentos inexplicáveis”, disse Ronaldo em uma entrevista em campo imediatamente após o apito final.

“Um chute direto para dar a liderança ao time. Não consegui. Oblak fez uma boa defesa… Tenho que ver o pênalti, não sei se chutei bem ou mal, mas não errei nenhuma vez o ano todo, e quando mais precisei, Oblak defendeu.”

Cristiano Ronaldo chorou depois que seu pênalti foi defendido na prorrogação. Justin Setterfield/Getty Images

Bruno Fernandes e Bernardo Silva também marcaram para Portugal, selando a disputa por pênaltis em 3 a 0, com dois chutes de sobra.

“Acho que Portugal mereceu porque tivemos mais autoridade. A Eslovênia passou quase o jogo inteiro defendendo… é muito difícil e toda a equipe está de parabéns, principalmente o nosso goleiro [Diogo Costa]que fez três defesas muito boas”, acrescentou Ronaldo.

Portugal enfrentará a França nas quartas de final na sexta-feira em Hamburgo, uma revanche da final de 2016 que Portugal venceu em Paris.

Costa já havia feito sua primeira defesa quando Ronaldo avançou para cobrar o primeiro pênalti de Portugal na disputa por pênaltis e chutou rasteiro, sem que Oblak mergulhasse para a direita.

Ronaldo olhou se desculpando para os fãs portugueses atrás do gol e juntou as mãos como se estivesse rezando. Os fãs responderam com um grito estridente de “Siuuuu” — o grito de gol característico do seu ícone do futebol.

Costa respondeu ao resto dessas preces com uma disputa de pênaltis tão boa quanto qualquer goleiro já teve. Então ele também estava em lágrimas.

Meia hora antes, Ronaldo estava perturbado e chorando no intervalo da prorrogação depois que seu pênalti foi defendido por Oblak, que mergulhou para a esquerda para empurrar a bola contra a trave.

Foi a mais recente vitória de Oblak em seu duelo pessoal durante os envolventes 90 minutos do tempo regulamentar.

O intenso drama da prorrogação ocorreu após os primeiros 90 minutos extremamente frustrantes para Ronaldo, que estava — surpreendentemente — ainda em busca de seu primeiro gol na Euro 2024.

Após três cobranças de falta e dois cabeceios fora de hora, o craque português parecia certo de marcar na sua primeira chance clara de chute em jogo corrido.

Aconteceu aos 89, quando ele correu livre para o gol com a bola passada perfeitamente em seu passo. O chute de pé esquerdo foi rasteiro e poderoso, mas o bloqueio de Oblak foi melhor. Ronaldo estendeu os braços em exasperação mais uma vez.

O drama intenso do astro português quase eclipsou a noite conturbada do astro emergente da Eslovênia.

Benjamin Sesko teve chances de ouro para vencer o jogo, aos 62 e 115 minutos, ficando cara a cara com o goleiro português Costa depois de passar pelo zagueiro Pepê, de 41 anos.

O primeiro foi um chute fraco que saiu para fora do gol, e o segundo foi forte e preciso, mas foi defendido pelo chute esticado de Costa.

Informações da Reuters e da Associated Press contribuíram para esta reportagem.