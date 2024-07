Crítica da Copa América da USMNT: Quem é o culpado? Demitir Berhalter?

KANSAS CITY, Mo. — O programa da seleção masculina dos EUA passou por muitos dias sombrios em sua história. Caramba, estamos falando de uma equipe que passou 40 anos sem qualificações bem-sucedidas para a Copa do Mundo. Ser eliminado mais cedo da Copa América de 2024 não chega ao nível de não se classificar para a Copa do Mundo de 2018, mas pode facilmente ser colocado entre os cinco piores momentos.

Os EUA estavam sediando o torneio, tiveram muito apoio dos fãs americanos e foram colocados no que era considerado um grupo administrável. E ainda assim os EUA de alguma forma conseguiram desperdiçar todas essas vantagens, sendo eliminados na fase de grupos.

Pior ainda, não há jogos competitivos fora da Concacaf até a Copa do Mundo de 2026, levantando grandes preocupações sobre o quão testados os EUA estarão indo para esse torneio. Claramente, a seleção masculina dos EUA não está indo na direção certa, então o que vem a seguir?

Jeff Carlisle e Jeff Kassouf estiveram presentes cobrindo a seleção masculina dos EUA em cada etapa da curta campanha da equipe na Copa América e eles analisam onde tudo deu errado.

Quem merece a maior culpa pela eliminação precoce da seleção masculina dos EUA?

Carlisle: Basta dizer que há muita culpa para distribuir. Vamos começar com Berhalter.

Este time mostrou pouco em termos de progresso desde o início do ciclo de 2026. Quando o último ciclo terminou, os pontos problemáticos eram um atacante titular confiável e mais criatividade geral, especialmente no meio-campo. Berhalter conseguiu recrutar um verdadeiro No. 9 em Folarin Balogun (mais sobre ele depois), e ele projetou uma reaproximação com Gio Reyna que parecia pronta para resolver, pelo menos em parte, a questão da criatividade. Esperava-se que a experiência acumulada do time ajudasse nessa área também.

Mas o time não melhorou. O ataque ainda parece muito dependente de Christian Pulisic para conjurar um momento de mágica. A gritante falta de criação de chances continua sendo um grande problema, que foi agravado pela falta de disciplina e alguns suspeitos de defesa. E antes que alguém aponte que os EUA criaram 26 chances em seus três jogos, 15 delas foram contra a Bolívia, sem dúvida o pior time do torneio.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Pela própria admissão de Berhalter, os EUA nem sempre trazem a intensidade necessária, especialmente contra oponentes de classificação mais alta. Qualquer mensagem que Berhalter esteja transmitindo sobre essa questão não está sendo transmitida. Quando isso acontece, é hora de procurar em outro lugar.

Dito isso, os jogadores também têm muita responsabilidade. Não foi Berhalter que falhou em converter algumas oportunidades abertas contra a Bolívia. Não foi ele que foi expulso contra o Panamá ou que teve dificuldades para criar oportunidades de gol contra o Uruguai.

O cartão vermelho para Tim Weah marcou uma grande reviravolta no torneio — é difícil imaginar os EUA perdendo se ele não cometer essa infração. Dito isso, há simplesmente muitos jogadores dos EUA que não se desenvolveram desde a Copa do Mundo. Parte disso se deve a lesões, como as sofridas por Tyler Adams. Outros, como Reyna e Weah, se encontraram em ambientes de jogo abaixo do ideal. Este foi um desenvolvimento crítico. É com os clubes, não com a seleção nacional, que ocorre a maior parte da melhoria dos jogadores.

Agora, os efeitos cascata estão sendo sentidos com uma saída precoce da Copa América. O termo “Geração de Ouro” deve ser descartado até que esse grupo realmente conquiste algo. O mais cedo que pode acontecer é a próxima Copa do Mundo.

Kassouf: Esse é um bom ponto sobre a chamada “Geração de Ouro”, Jeff, e os jogadores têm que assumir essa performance, como você disse. O tom dos jogadores após o jogo sugeriu isso. Tyler Adams falou sobre como ele ama pressão, mas todos os 11 caras têm que ser capazes de lidar com isso. Matt Turner falou sobre a necessidade de manter uma intensidade mais consistente nos treinos e jogos.

Há algo que não está dando certo com esse grupo. Eu odeio usar o tropo de um time sem “luta” — jogadores desse nível raramente não têm motivação. Eles, no entanto, parecem não ter urgência — mas eles não têm uma direção clara?

É aí que Berhalter entra. O diretor esportivo e de futebol dos EUA, Matt Crocker, fará sua revisão para descobrir o que deu errado na Copa América, e eles precisam fazer sua avaliação corretamente. Nada acontece no vácuo — as táticas, o cartão vermelho de Weah, os principais jogadores com desempenho abaixo do esperado. Tudo está relacionado, mas a mudança é necessária, e isso exigirá que Crocker decida exatamente o que precisa ser consertado.

Você acha que a US Soccer manterá Berhalter como treinador principal? Deve eles o mantêm?

Kassouf: Deixe-me começar reconhecendo dois paralelos sempre que essa conversa acontece: discutir isso é um risco ocupacional aceito no coaching e nunca devemos esquecer que estamos falando de seres humanos.

Deveriam? Acho que a resposta é sim, porque as performances recentes mostram regressão e uma rigidez nas táticas que não estão dando conta do recado. Com relação ao triunfo da Nations League, vemos agora o quão terríveis as coisas estão para o México, e a seleção dos EUA não tem sido boa o suficiente ultimamente. Isso é verdade para a Copa América, mas também — como Berhalter mencionou após a derrota para o Uruguai — a surra da Colômbia na preparação para o torneio.

Eles vão mantê-lo? Eu diria que há uma chance não nula, o que é mais do que alguns querem acreditar. A US Soccer tem sido bem pragmática no passado (foi assim que chegamos aqui, para ser justo), mas Crocker ainda é novo o suficiente para não ser um livro totalmente aberto.

Outra questão importante segue a de potencialmente demitir Berhalter: quem o substituiria? E quem pode colocar o time nos trilhos em dois curtos anos — e ser a pessoa certa para o trabalho com uma Copa do Mundo de 2026 em casa? A falta de clareza nessas respostas pode levar a uma linha de pensamento para manter Berhalter, mas parece que acabamos de cruzar o limite do ponto sem volta.

O técnico da seleção masculina dos EUA, Gregg Berhalter, conversa com o meio-campista Weston McKennie durante o segundo tempo da derrota contra o Uruguai na Copa América de 2024. Jay Biggerstaff-USA TODAY Esportes

Carlisle: Como escrevi depois do jogo, não, eles não deveriam manter Berhalter. Jeff já abordou muitas das razões, mas lembro de ter ficado surpreso quando ele retornou, dado (1) o episódio de Gio Reyna e seu possível impacto no vestiário, (2) a divulgação do incidente de violência doméstica, bem como o fato de que (3) historicamente, os segundos ciclos não funcionaram bem para a USMNT. O último item dessa lista parece estar vindo à tona.

Parece haver um nível de conforto no acampamento que não é saudável. Além de Balogun, quem realmente jogou bem o suficiente para forçar sua entrada na escalação? Não parece haver muita competição por vagas. Também houve falta de disciplina — desde a última Copa do Mundo, houve quatro expulsões diferentes de jogadores da seleção dos EUA — e isso provou ser custoso novamente na Copa.

No geral, este time não melhorou o suficiente neste ciclo para Berhalter continuar. Na verdade, o time parece estar regredindo.

Em termos de se a US Soccer manterá Berhalter, há rumores de que sim. Mas por quanto tempo? Durante os amistosos de outono? Mais do que isso? A hora de agir é agora. Embora possa parecer que os EUA têm tempo antes da Copa do Mundo de 2026, dois anos no futebol internacional não é tanto tempo quanto parece. Este não é o momento para deliberação paciente.

A questão da possível substituição de Berhalter é pertinente. Parte da razão pela qual Crocker foi contratado foi por causa de seus contatos internacionais. Hora de trabalhar nos telefones.

Qual jogador dos EUA mais impressionou?

Carlisle: Só consigo pensar em dois: Balogun e Christian Pulisic.

Balogun está mostrando o tipo de habilidade que deixou as pessoas animadas quando ele entrou para o time, mas depois só foi revelada em surtos. Neste torneio, ele foi consistentemente perigoso, não importa o adversário, e marcou bem seus gols. Ele foi impactante contra um time muito físico do Uruguai antes de finalmente ser forçado a deixar o jogo devido a uma lesão. Esse é provavelmente o sinal mais encorajador da Copa.

Pulisic também foi impressionante, dando aos EUA um começo rápido contra a Bolívia e parecendo perigoso com a bola durante o resto do torneio. Ele também cresceu e se tornou mais um líder de equipe, embora seja mais um capitão quieto do que vocal. O único problema é que não existe tecnologia para cloná-lo.

Kassouf: Concordo em todos os aspectos. Balogun foi o melhor jogador contra o Panamá em um papel difícil como um No. 9 com a USMNT a menos um homem. Pulisic foi constantemente o jogador que perseguia cada bola e mostrava a urgência que você esperaria nesses cenários. Depois disso, foi realmente uma mistura de desempenhos — e mesmo assim, nem Balogun nem Pulisic estavam 100% “ligados”.

jogar 1:59 Moreno explica o que a seleção dos EUA errou contra o Uruguai Alejandro Moreno acredita que os Estados Unidos tiveram o plano de jogo errado contra o Uruguai na partida crucial da fase de grupos da Copa América.

Qual jogador dos EUA mais decepcionou?

Kassouf: Concordo com o discurso coletivo divulgado pelos jogadores nos últimos dias, que dizia que a culpa pelo torneio não recai somente sobre uma pessoa — mas é impossível olhar para este torneio e não pensar que ele tomará um rumo diferente se Timothy Weah não for atraído para um cartão vermelho sem sentido.

Ser expulso aos 18 minutos do jogo de quinta-feira contra o Panamá foi muito pior do que qualquer coisa que ele ou qualquer outro jogador fez em campo neste torneio. Descarrilou toda a Copa América para a seleção dos EUA.

ASSISTA AO FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN+ Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e analisam os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente EUA)

Podemos falar sobre muitas performances decepcionantes e timing ruim para ter jogos ruins. Os americanos foram incrivelmente desleixados na posse de bola às vezes, começando de trás com Chris Richards e, às vezes, Tim Ream, mesmo na vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia para abrir o torneio. Isso deu o tom para os problemas que continuaram contra o Panamá. Ironicamente, esses dois melhoraram esse problema significativamente contra o Uruguai, mas o dano já havia sido feito no início do torneio.

Carlisle: A única coisa que posso acrescentar a isso é que o meio-campo foi decepcionante, cheio de desempenhos de medianos a abaixo da média. A forma física de Tyler Adams continuou sendo um problema, afetando sua disponibilidade. Claro, o cartão vermelho contra o Panamá afeta as coisas, mas não é motivo para deixar de ter impacto na defesa.

Weston McKennie pareceu quieto durante a maior parte do torneio em ambos os lados da bola. Sua porcentagem de passes no terço de ataque foi de 54,5% na Copa América. Essa marca foi de 83,3% com a Juventus na temporada passada. Suas porcentagens de tackle/duelo/aéreas foram de 0%/20%/16,7%. Quieto mesmo.

Esse é o grupo certo de jogadores para seguir em frente ou o time precisa de uma reformulação?

Carlisle: Não é como se Berhalter — ou qualquer outro técnico, na verdade — pudesse simplesmente recrutar um monte de novos jogadores, embora ele tenha efetivamente explorado o mercado nacional duplo no passado. Ele tem se apegado principalmente ao grupo de jogadores que tem. Mas o único jogador que não está no núcleo do elenco e que fez qualquer tipo de argumento para mais tempo de jogo foi Johnny Cardoso, e ele tem oscilado entre o USMNT.

Tim Ream tem sido um colaborador constante dos EUA nos últimos dois anos. Mas aos 36 anos, é hora de procurar alternativas. O fato de Mark McKenzie e Miles Robinson não terem jogado um minuto sequer no último mês, enquanto Cameron Carter-Vickers jogou apenas esporadicamente, sugere que Berhalter não sentia que tinha alternativas. Mas uma precisa ser encontrada.

Kassouf: Agora, esse time está em uma situação realmente estranha. Dois anos não é muito tempo para reformular um elenco com jogadores novos e jovens antes de uma Copa do Mundo em casa. E a ponto da conversa sobre “Geração de Ouro”, esse já é um grupo cheio de talentos no auge. No fundo, esse é o grupo. Agora é sobre tirar mais proveito dele.