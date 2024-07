Cronograma de pagamento do SSDI em agosto de 2024: Em quais dias a renda por invalidez será paga no próximo mês?

Os benefícios por incapacidade da Previdência Social são normalmente pagos na segunda, terceira e quarta quarta-feira de cada mês, com base na data de nascimento do beneficiário. Se você receber benefícios com base no histórico de trabalho de outra pessoa, sua data de pagamento se alinha com a data de nascimento dela. Esses pagamentos ajudam os trabalhadores qualificados a cobrir as despesas mensais e são depositados diretamente em contas bancárias.

A Administração da Previdência Social (SSA) adotou um cronograma de pagamento escalonado em maio de 1997 para distribuir os pagamentos ao longo do mês. Este cronograma é determinado pela data de nascimento do beneficiário:

Compreendendo os benefícios do SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Cidadãos com Deficiência

Segunda quarta-feira: Pagamentos para os nascidos do dia 1 ao dia 10.

Pagamentos para os nascidos do dia 1 ao dia 10. Terceira quarta-feira: Pagamentos para os nascidos entre os dias 11 e 20.

Pagamentos para os nascidos entre os dias 11 e 20. Quarta-feira: Pagamentos para os nascidos entre os dias 21 e 31.

Pagamentos para os nascidos entre os dias 21 e 31. Para aqueles que começaram a receber os benefícios antes de maio de 1997, os pagamentos são feitos no terceiro dia de cada mês.

Datas de pagamento de agosto de 2024

01 de agosto: Pagamento do SSI de agosto.

Pagamento do SSI de agosto. 2 de agosto: Pagamento da Previdência Social nas mesmas condições de 3 de julho.

Pagamento da Previdência Social nas mesmas condições de 3 de julho. 14 de agosto: Pagamentos para aniversários do dia 1 ao dia 10.

Pagamentos para aniversários do dia 1 ao dia 10. 21 de agosto: Pagamentos para aniversários do dia 11 ao dia 20.

Pagamentos para aniversários do dia 11 ao dia 20. 28 de agosto: Pagamentos para aniversários do dia 21 ao dia 31.

O que fazer se o seu pagamento estiver atrasado ou faltando

Benefícios da Previdência Social são pagos principalmente eletronicamente por meio de depósito direto em uma conta bancária ou em um Mastercard Direct Express Debit. Se seu pagamento estiver atrasado, primeiro verifique com seu banco se há algum atraso da parte deles. Se o banco não estiver enfrentando problemas, entre em contato com a Administração da Previdência Social pelo telefone 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) ou visite seu escritório local da Previdência Social para obter assistência.

Para aqueles que ainda recebem cheques em papel, é aconselhável esperar três dias úteis após a data típica de chegada do cheque antes de tomar qualquer ação. Se o cheque não chegar dentro desse período, entre em contato com o SSA para solicitar uma revisão e substituição do pagamento em falta.

Entender o cronograma de pagamento e saber as etapas apropriadas a serem seguidas caso surja um problema pode ajudar a garantir que você receba seus benefícios sem atrasos desnecessários. Se tiver mais perguntas, você pode usar ferramentas como a calculadora gratuita da Previdência Social para estimar seus benefícios e planejar adequadamente.