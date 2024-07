Nesta quinta-feira (18), membros do Conselho Superior do Ministério Público realizaram reunião ordinária, oportunidade em que aprovaram a ata do último encontro, bem como apreciaram a pauta do dia. Nela, constaram 86 procedimentos para conhecimento e quatro procedimentos para deliberação.

A reunião foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo.

Assista à reunião no canal do YouTube do MPAL: clique aqui.