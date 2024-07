Cubs adquirem All-Star Isaac Paredes em troca com Rays

Os Cubs e os Rays trocaram os jogadores de terceira base no domingo, com Christopher Morel indo para Tampa Bay enquanto o All-Star Isaac Paredes retorna para Chicago.

Os Cubs também estão enviando dois prospectos — os arremessadores Ty Johnson e Hunter Bigge — para os Rays no acordo anunciado.

Paredes assumirá imediatamente como terceira base titular dos Cubs, já que o time está buscando uma resposta nessa posição desde que deixou Kris Bryant em 2021.

“Como dissemos, nossa meta é adicionar jogadores que nos ajudarão não apenas nesta temporada, mas no futuro”, disse o presidente do Cubs, Jed Hoyer, em um comunicado. “Nos últimos dois dias, sentimos que trabalhamos para isso ao negociar esses tipos de jogadores controláveis. Adquirir Paredes adiciona um bastão comprovado à nossa escalação imediatamente e para os próximos anos.”

Paredes, de 25 anos, que está com média de rebatidas de .247, com 16 home runs e 19 duplas nesta temporada, foi contratado originalmente pelos Cubs, mas nunca jogou por eles, tendo sido negociado com o Detroit Tigers em um acordo com prazo final de 2017.

Morel, 25, jogou na terceira base pelos Cubs nesta temporada com vários graus de melhora na defesa, mas seu desempenho ofensivo estagnou um pouco depois de dois primeiros anos promissores de sua carreira.

Ambos os jogadores ficarão sob o controle da equipe por mais algumas temporadas antes de se tornarem agentes livres.

Servindo como rebatedor designado no domingo, Morel, que estabeleceu recordes de carreira com 26 home runs, 70 RBIs e uma média de rebatidas de .247 na temporada passada, apareceu no segundo inning da vitória de domingo por 7-3 contra o Royals e recebeu alguns abraços no banco de reservas dos Cubs na parte inferior do terceiro. Ele foi substituído por um rebatedor emergente no quarto.

“Ele é um ser humano especial. Sentiremos falta de sua energia, com certeza, de seu sorriso”, disse o defensor externo do Cubs, Pete Crow-Armstrong, sobre Morel.

Morel está com média de rebatidas de .199, com 18 home runs, o que é o recorde da equipe nesta temporada.

“É sempre estranho contar a alguém durante o jogo que eles foram negociados. Foi certamente surpreendente e chocante para Chris”, disse o gerente do Cubs, Craig Counsell. “Ele proporcionou aos fãs do Cubs muitas memórias em um curto período aqui. No final, achamos que temos um terceira base que tem sido um bom jogador ofensivo nesta liga, alguém que pode se sair muito bem para nós nessa posição.

“Ele tem uma perspectiva e comportamento que tornam divertido estar perto dele. Ele adora brincar, e essa alegria que é apenas sua perspectiva de vida está presente, não importa o que esteja acontecendo. É indicado pela forma como ele trata as pessoas. Ele é um exemplo para todos nós.”

Bigge, 26, fez sua estreia na MLB neste mês após ser convocado na 12ª rodada em 2019. Johnson foi escolhido na 15ª rodada do draft de 2023 e tem arremessado no nível Classe A nesta temporada.

Ambas as equipes estão em modo de transição. Os Rays fizeram vários acordos antes do prazo de troca, enviando o reliever Jason Adam no domingo, bem como Randy Arozarena e Zach Eflin no início da semana. Os Cubs, que começaram domingo em último lugar na NL Central, adquiriram o reliever Nate Pearson no sábado, prometendo reformular sua lista com os próximos anos em mente.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.