Curtis Blaydes alerta Alex Pereira contra mudança de peso: ‘Eu iria f*der com Alex Pereira’

Curtis Blaydes não acha que Alex Pereira deva subir para o peso pesado.

No UFC 303, Pereira defendeu com sucesso seu título meio-pesado com um nocaute no segundo round de Jiri Prochazka. Após a vitória, rapidamente se falou de Pereira possivelmente subindo para o peso pesado para se tornar o primeiro campeão de três divisões na história do UFC. Mas Curtis Blaydes acredita que ele deveria reconsiderar.

“Má ideia”, Blaydes disse aos repórteres no dia da mídia do UFC 304. “Ele, vou dar a vocês meu plano premeditado: vou atirar. Imediatamente. Por que eu daria a ele qualquer chance de me nocautear em pé quando sei que posso derrubá-lo quando quiser? Tenho certeza de que ele deve saber disso. Acho que ele está procurando um peso pesado específico, não qualquer peso pesado.

“Ele tem confrontos contra — eu consigo vê-lo derrotando caras como Tai. Nós o vimos lutando contra Tai Tuivasa. Talvez alguns outros caras no final do top-15. Mas você dá a ele um cara do top-5 com algum peso real, ele não está ganhando.”

Pereira lançou recentemente uma filmagem de treinamento com Tai Tuivasa que só alimentou as chamas para uma possível mudança para o peso pesado. Mas Pereira é um ex-peso médio e, como Blaydes observa, ele lutou contra alguns dos pesos pesados ​​mais fortes de todos os tempos, o que significa que ele está extremamente confiante de que “Poatan” não teria nem uma chance de soco contra ele.

“Vou comer esse joelho”, disse Blaydes quando perguntado sobre os joelhos voadores de Pereira. “Comi um do Alistair [Overeem]. Você acha que ele dá joelhadas mais fortes que Alistair? Eu sei que ele está com a aura agora, mas eu comi uma joelhada do Alistair de 265 libras. Eu sou bom em comer joelhadas.

“Sim [I would welcome a fight]. Sim. Eu sei que é isso que todo mundo quer. Eu foderia com Alex Pereira. Não é porque ele não é bom. Eu sou mais pesado que ele. Um peso pesado, gravidade, peso importa. Não é uma base de habilidade. É apenas como é.”

Por enquanto, tal confronto é puramente hipotético e Blaydes tem sua própria luta para se preocupar, já que “Razor” enfrenta o campeão interino dos pesos pesados ​​Tom Aspinall no co-evento principal do UFC 304 neste sábado em Manchester, Inglaterra.