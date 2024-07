Curtis Blaydes emite primeira declaração após rápida derrota do título no UFC 304 para Tom Aspinall

Curtis Blaydes está voltando à prancheta.

O antigo desafiante peso pesado encontrou outro obstáculo em seu sonho de se tornar campeão peso pesado do UFC no sábado, perdendo em apenas 60 segundos em sua disputa pelo título interino contra Tom Aspinall no co-evento principal do UFC 304. Foi uma exibição decepcionante de Blaydes, que agora sofreu derrotas por nocaute no primeiro round em duas de suas últimas três lutas.

Na manhã de domingo, Blaydes divulgou sua primeira declaração abordando a perda em seus Stories do Instagram, que pode ser vista e lida abaixo.

Curtis Blaydes, Instagram

Desculpem, rapazes, fiquei ganancioso quando o toquei no início e joguei fora o plano de jogo incrível que meu treinador Vinnie Lopez [and] Cody Donovan veio com isso, tenho certeza. Sem desculpas, Tom estava no ponto hoje à noite. Sei que este não é o fim da minha jornada, mas, droga, sei que sou melhor do que a apresentação de hoje à noite. Agradeço todo o apoio, de verdade, foi uma experiência reveladora ter tantas pessoas curtindo comigo.

Blaydes, 33, entrou na luta como o quarto peso pesado do mundo no ranking de MMA Fighting.

O nativo de Illinois venceu 13 de suas 19 lutas no octógono desde que estreou no UFC em 2016, derrotando nomes como Jailton Almeida, Aspinall, Alexander Volkov e Jairzinho Rozenstruik.

O UFC 304 aconteceu em 27 de julho no Co-op Live em Manchester, Inglaterra.

Assista aos destaques da vitória de 60 segundos de Aspinall sobre Blaydes aqui.