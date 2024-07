Curtis Blaydes zomba das críticas de que ele tem um queixo de vidro: ‘É quase um esporte diferente’ no peso pesado

Curtis Blaydes frequentemente fala sobre os perigos inerentes à luta dos pesos pesados, mas não porque ele esteja tentando criar uma desculpa para possíveis perdas.

Em vez disso, o homem que desafia Tom Aspinall pelo título interino dos pesos pesados ​​no UFC 304, faz isso para que fãs, lutadores e todos os demais se lembrem de que sua divisão é um animal completamente diferente em comparação ao resto do esporte. Blaydes argumenta que o poder gerado pelos pesos pesados ​​quase torna cada luta na divisão imprevisível porque basta um tiro errante para acabar com a noite de alguém.

“Gostaria que as pessoas levassem isso em consideração quando julgassem ou criticassem os pesos pesados”, explicou Blaydes ao falar com o MMA Fighting. “Tipo ‘oh, ele foi nocauteado! Ele é um vagabundo!’ Não, é peso pesado. Se você assistir [Sean] O’Malley contra [Chito] Vera em [UFC] 299, se fosse peso pesado, não teria durado cinco rounds. Eu prometo a você. Do jeito que O’Malley estava batendo em Vera, isso não vai passar de dois rounds. Só porque eles não batem tão forte.

“Não é que não sejamos tão habilidosos, é que temos que ser um pouco mais habilidosos, eu acho, para poder atacar. É por isso que eu gosto de lutar. Este é um jogo perigoso no peso pesado.”

Blaydes sabe por experiência própria exatamente como isso funciona.

Suas quatro derrotas no UFC foram todas por nocaute e pode-se argumentar que os três homens responsáveis ​​são um trio dos lutadores mais fortes que já competiram no MMA. Essa lista inclui Francis Ngannou, Derrick Lewis e Sergei Pavlovich, que têm um total de 31 nocautes no UFC e uma média de 78 por cento de nocautes em suas carreiras.

É claro que essas derrotas ainda doem para Blaydes, assim como se ele caísse por decisão ou finalização, mas ele também entende que ser derrubado no peso pesado em um momento ou outro é quase inevitável.

“As pessoas dizem ‘Blaydes tem um queixo de vidro’. Fui nocauteado por Derrick Lewis, Sergei me pegou, mas eu não estava dormindo e [Francis] Ngannou, mas, novamente, eu não estava dormindo’, disse Blaydes. “Três rebatedores pesados, pesados, e eu comi um de Mark Hunt, um overhand de verdade. Eu comi isso. Não acho que tenho um queixo de vidro. Só acho que é um peso pesado e todos nós batemos forte.

“É quase um esporte diferente quando você o compara a outras categorias de peso. As coisas que você pode fazer. Você pode dar um chute preguiçoso na perna interna e se for atingido por um gancho, não é o fim do mundo. Não no peso pesado. Foi o que aconteceu com [Alexander] Volkov. Ele lançou um preguiçoso com Derrick [Lewis] no final da luta, é nocauteado.”

Talvez a única derrota por nocaute que realmente incomoda Blaydes seja a que ele sofreu contra Lewis em 2021.

Naquela noite, Blaydes começou forte e teve um round de abertura dominante contra Lewis, mas no segundo, ele cometeu o erro infeliz de tentar uma queda sem nenhum tipo de preparação e pagou caro por isso. Lewis o acertou com um uppercut e Blaydes caiu inconsciente no chão.

“As pessoas em casa dizem ‘Blaydes é um vagabundo, suas mãos são uma bunda’. Eu digo, tipo, você assistiu ao primeiro round?” Blaydes disse. “Eu estava o remendando. Sim, ele me pegou. Ele sabia ‘esse cara é muito rápido, eu vou ficar aqui e se eu pegá-lo, eu o pego’ e ele me pegou. Eu odeio isso.

“As pessoas provavelmente o veem como um striker melhor do que eu só porque ele me pegou com um uppercut. Não foi a coisa mais habilidosa do mundo. Eu quase vejo isso como se eu tivesse me nocauteado porque eu acertei um uppercut, o que só piora.”

Embora Blaydes tenha melhorado drasticamente sua trocação desde que chegou ao UFC, ele nunca escondeu o fato de que o wrestling continua sendo sua melhor e mais usada arma.

Não é só porque ele é muito bom em derrubar os oponentes no chão, mas porque Blaydes está seguindo o caminho de menor resistência em vez de correr mais riscos em pé, onde é como se estivesse constantemente se abaixando e desviando de bombas nucleares.

“Eu uso isso como um distintivo de honra”, disse Blaydes. “Muitas pessoas querem falar ‘oh, ele quer lutar!’. Você entra lá. Você fica lá com um peso pesado de rebatidas pesadas e sabe que só consegue um ziguezague onde deveria ter ziguezagueado e acabou. Vamos ver se você luta ou não, pelo menos por um tempinho.”

Blaydes não pode dizer com certeza como será sua luta contra Aspinall no sábado, mas ele está se preparando para todos os cenários possíveis.

Talvez isso signifique atirar para a queda ou talvez isso signifique ir para o nocaute. Mas qualquer que seja a estratégia, Blaydes promete que está abordando isso com uma mente analítica focada apenas em vencer, mas não necessariamente em conquistar a multidão.

“Não há nada de errado em ser um lutador inteligente”, disse Blaydes. “Eu sei que todos nós queremos ver o [Max] Holloway vs. [Justin] Gaethje. Esses são pesos leves.

“Isso não acontece no peso pesado, a menos que você esteja sob efeito de álcool, o que não é o meu caso. Isso não vai acontecer no peso pesado. Você nunca vai ter uma guerra como essa. Isso nunca vai acontecer.”