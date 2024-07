Dabo Swinney irritado com propostas de mudanças no elenco e impacto em walk-ons

CHARLOTTE, Carolina do Norte — O futebol americano universitário pode em breve dizer adeus aos jogadores sem contrato, e o técnico da Clemson, Dabo Swinney, ex-jogador sem contrato no Alabama, disse que será uma grande perda para o esporte.

Como parte do acordo no caso House vs. NCAA, as escolas não podem mais ser limitadas no número de bolsas de estudo que oferecem, embora o tamanho das listas ainda possa ser limitado. Os administradores foram rápidos em pressionar por um limite menor — provavelmente entre 105 e 110 jogadores, de acordo com várias fontes — para reduzir as despesas que viriam com um grande salto nas bolsas de estudo.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O resultado será que muitos atletas sem carteira assinada serão forçados a deixar de participar de seus times atuais, causando alvoroço entre os treinadores.

“Este é o treinador mais unido que já existiu na história do futebol”, disse Swinney. “É tão frustrante.”

Swinney começou sua carreira como recebedor walk-on no Alabama, ganhando uma bolsa de estudos após dois anos no time de olheiros. Essa experiência, ele disse, o levou a um emprego como assistente de pós-graduação e, eventualmente, como treinador de recebedores de Gene Stallings e, finalmente, a ser um treinador principal bicampeão nacional na Clemson. Se ele não tivesse conseguido entrar no time do Alabama como calouro, no entanto, nada disso teria acontecido.

“Isso não acontece se [Stallings] não me viu”, disse Swinney. “Não consigo nem imaginar o quão diferentes as coisas teriam sido.”

O técnico da Carolina do Norte, Mack Brown, disse que o filho do coordenador de jogos de passe, Lonnie Galloway, o filho de um administrador e os filhos de vários ex-jogadores dos Tar Heels estão entre os walk-ons em Chapel Hill e que, se a situação não for resolvida, ele terá que dispensar todos eles.

“Tenho que dizer a eles em janeiro que eles não podem mais jogar futebol. Essa é a coisa mais difícil para as crianças. O dinheiro é uma loucura, mas lidaremos com tudo isso. Mas dizer a uma criança que esteve no seu time e fez tudo certo que você não pode mais jogar futebol?”

Swinney disse que internamente a Clemson fez um brainstorming de possíveis soluções alternativas, incluindo uma cláusula de legado que permitiria que os atuais atletas sem bolsa permanecessem em seus times até a formatura ou até mesmo formassem times de futebol americano que treinariam com os jogadores bolsistas, mas jogariam contra times de clubes de outras escolas.

“Estamos tentando descobrir como atacá-lo de vários ângulos”, disse Swinney.

Clemson, em particular, tem um rico histórico de sucesso com walk-ons, incluindo Phillip Price, um left tackle titular no time campeão da ACC dos Tigers em 2009, e Hunter Renfrow, um ex-walk-on que pegou o touchdown da vitória no campeonato nacional de Clemson em 2016 e agora joga na NFL.

Swinney citou o Troféu Burlsworth, concedido anualmente aos principais ex-jogadores do país, como um exemplo de quantos jogadores chegam sem bolsa de estudos, mas saem como estrelas.

“Tivemos grande sucesso com walk-ons”, disse o treinador do Cal, Justin Wilcox. “Há dois [Cal] caras que estão jogando na NFL agora e que eram walk-ons. Eu não quero perder isso.”

Alguns dos melhores atletas provavelmente ganhariam bolsas de estudo quando o limite fosse aumentado, mas muitos outros provavelmente optariam por ir para níveis mais baixos para poderem continuar jogando.

Por outro lado, se cada escola adicionar 20 ou mais bolsas de estudo para ir do limite atual de 85 para o proposto de 105 ou mais, isso abriria mais de 1.300 bolsas de estudo no nível Power 4 de uma só vez, provavelmente induzindo uma onda de transferências dos programas do Grupo dos 5 e FCS.

No entanto, é improvável que as transferências parem por aí. Swinney observou que a maioria dos times viaja com apenas 80 jogadores para jogos fora de casa, o que significa que 25 ou mais jogadores bolsistas ficarão para trás. Isso, ele disse, quase certamente levará à frustração e a cada vez mais jogadores entrando no portal no final do ano.

O maior número de bolsas, no entanto, ainda representa uma redução no tamanho geral do elenco. A maioria dos times Power 4 entrará nesta temporada com pelo menos 120 jogadores escalados — uma necessidade, disse Swinney, para treinar com eficiência e lidar com o desgaste ao longo de uma temporada.

Swinney destacou a participação do Florida State no Orange Bowl de 2023, quando 20 titulares perderam o jogo devido a desistências ou transferências.

“Mike Norvell teria que perder o Orange Bowl sem walk-ons”, ele disse. “Vai ser um problema. Haverá alguns jogos de bowl não disputados.”