Dak Prescott, do Cowboys, usa bota de caminhada, segundo relatos

O quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, está usando uma bota protetora para caminhada por causa de uma torção no pé direito, de acordo com vários relatos.

A lesão não é grave e Prescott usou a chuteira por uma semana, de acordo com o The Dallas Morning News.

Uma foto de Prescott usando a bota enquanto caminhava com a namorada nas férias em Cabo San Lucas foi postada nas redes sociais na quarta-feira.

Não se sabe como Prescott sofreu a lesão. Os Cowboys realizaram o último treino organizado em 5 de junho e farão seu primeiro treino de training camp em 25 de julho.

Prescott passou por uma cirurgia de fim de temporada para uma fratura exposta e luxação do tornozelo direito em 2020, após sofrer a lesão na vitória da Semana 5 sobre o New York Giants. Prescott não machucou o tornozelo direito desde a cirurgia.

Prescott está entrando no último ano de seu contrato, que lhe pagará US$ 29 milhões para a temporada de 2024.