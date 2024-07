Dak Prescott vale 60 milhões por temporada? A resposta de um insider da NFL vai chocar os fãs dos Cowboys

O quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott, está enfrentando um ponto crucial em sua carreira ao entrar no último ano de seu contrato com o time. Há muita incerteza sobre seu futuro, especialmente considerando os números envolvidos. Prescott deve ganhar um salário robusto de US$ 29 milhões com um bônus de reestruturação adicional de US$ 5 milhões em 2024. No entanto, seu impacto no teto salarial é de impressionantes US$ 55 milhões, o que aumenta a complexidade de sua situação contratual.

Quando se trata de negociar um novo acordo, a NFL Network’s Ian Rapoport deu a entender que PrescottO salário anual de ‘s poderia começar com o número seis. “Não ficaria surpreso se talvez fosse um acordo um pouco mais curto”, Rapoport mencionou.

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?Roberto Ortega

“Eu sei que as pessoas mencionaram o número 60, como $ 60 milhões por ano. O fato de que isso não é loucura é baseado em onde ele está, quais foram os números, o tipo de alavancagem que ele tem.”

Isto lança luz sobre a alavancagem significativa Prescott detém nas negociações, dado seu histórico impressionante e o atual valor de mercado para quarterbacks de primeira linha.

Cowboys enfrentam negociações difíceis

A bola parece estar no campo do Dallas Cowboysenquanto enfrentam o desafio de garantir o futuro de Prescott com a equipe. Com a incapacidade de negociá-lo ou franqueá-lo, Prescott mantém uma posição forte nessas discussões.

Rapoport enfatizou este ponto, afirmando: “Cabe ao Dallas Cowboys decidir se eles vão fazer isso agora. Se eles vão evitar que Dak Prescott entre no último ano de seu contrato, como Mike McCarthy está fazendo, é hora de eles começarem a conversar e tentar fechar um novo contrato.”

O próprio Prescott abordou brevemente as negociações de contrato em andamento durante seu acampamento de futebol juvenil no Texas. Ele mencionou: “Houve conversas de um lado para o outro. Mas, na maior parte, vou deixar meu agente fazer isso, especialmente agora que estamos chegando ao campo de treinamento.” Seu foco parece estar principalmente na preparação para a próxima temporada, expressando confiança de que os aspectos financeiros acabarão se acertando.

À medida que Prescott se aproxima de seu 31º aniversário no final deste mês, a pressão está sobre os Cowboys para garantir o futuro de seu quarterback estrela. Os próximos meses serão cruciais, pois ambas as partes buscam chegar a um acordo mutuamente benéfico antes do início da nova temporada.