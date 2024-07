Dakorien Moore, WR nº 1 em 2025 ESPN 300, se compromete com Oregon

Oregon conquistou uma vitória no recrutamento para o dia 4 de julho com o compromisso do wide receiver cinco estrelas Dakorien Moore na noite de quinta-feira, derrotando Texas, LSU e Ohio State na promessa do wide receiver nº 1 e principal prospecto não comprometido na classe de 2025.

Moore, o pass-catcher de 5 pés e 11 polegadas e 185 libras de Duncanville, Texas, é o recruta geral nº 3 no ESPN 300 de 2025. Ele se junta aos Ducks como a 11ª promessa do programa ESPN 300 em 2025 e o prospecto mais bem avaliado na classe de entrada de Dan Lanning. De acordo com as classificações da ESPN, Moore representa o comprometimento mais bem avaliado do Oregon desde que ele contratou Kayvon Thibodeaux como o recruta geral nº 1 na classe de 2019.

Duas vezes campeão estadual da Divisão I do Texas 6A na Duncanville High School, Moore se comprometeu inicialmente com a LSU em agosto de 2023 como o segundo candidato mais bem avaliado na classe de 2025 dos Tigers, antes de retirar sua promessa do programa em 16 de maio.

Brian Kelly e os Tigers continuaram na disputa pelo compromisso de Moore depois que ele reabriu seu recrutamento na primavera, e ele fez visitas oficiais a Ohio State, LSU, Texas e Oregon do último fim de semana de maio até o final de junho. No final de uma das corridas mais acompanhadas do verão, os Ducks conseguiram atrair Moore para Oregon em uma grande vitória de recrutamento para Lanning e o treinador de wide receivers Junior Adams.

Moore se compromete com os Ducks antes de uma temporada sênior na Duncanville High, onde retornará como um dos mais talentosos candidatos do ensino médio no Texas, após conquistar dois títulos estaduais consecutivos de futebol americano.

Ofertas do Power 4 choveram para Moore depois que ele conseguiu 44 passes para 764 jardas e seis touchdowns durante sua segunda temporada em 2022. Recebendo passes do compromisso do Alabama Keelon Russell (nº 32 na ESPN 300), Moore foi autor de uma temporada estatística prolífica em seu caminho para outro campeonato estadual no outono passado, acumulando 1.532 jardas em 71 recepções com 18 touchdowns. Uma peça-chave do time de atletismo de Duncanville, Moore ajudou a liderar os Panthers para um campeonato estadual 6A no revezamento 4×200 no início deste ano.

Em Moore, Lanning tem o compromisso mais bem classificado de sua gestão em Eugene e uma perspectiva de destaque para Oregon em 2025. Moore se junta às principais promessas ofensivas no wide receiver quatro estrelas Dallas Wilson (nº 6 WR em 2025), quarterback Akili Smith Jr. (nº 9 pocket passer), running back Jordon Davison (nº 5 running back) e atleta Dierre Hill (nº 8 ATH). A classe defensiva de entrada de Oregon é liderada pelos atletas Dorian Brew (nº 5 ATH em 2025) e Brandon Finney (nº 7 ATH), bem como o linebacker Nasir Wyatt (nº 11 OLB).

A classe geral dos Ducks em 2025 está em 22º lugar no ranking nacional, segundo a ESPN.