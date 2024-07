Dallas Cowboys perdem DE Sam Williams para a temporada, diz fonte

OXNARD, Califórnia — Antes mesmo de o Dallas Cowboys realizar seu primeiro treino com proteção do training camp, eles sofreram um golpe em sua defesa quando o pass rusher Sam Williams sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, disse uma fonte à ESPN no domingo.

Williams também sofreu uma ruptura parcial do ligamento colateral medial, disse uma fonte, e as lesões acabaram com sua temporada antes mesmo de começar.

Williams se machucou durante a parte do treino de times especiais depois de estar envolvido em um exercício de bloqueio. Ele permaneceu caído por vários minutos enquanto era atendido pela equipe médica dos Cowboys. Ele não conseguia colocar peso na perna esquerda enquanto subia em um carrinho e era levado para o vestiário.

Após o treino, o proprietário e gerente geral Jerry Jones disse: “Não gostamos do que vimos”, antes de Williams ir para uma ressonância magnética.

Os Cowboys estavam apostando que Williams seria uma parte importante de sua corrida de passe atrás de DeMarcus Lawrence e Micah Parsons. Na agência livre, Dorance Armstrong e Dante Fowler Jr. se juntaram ao ex-coordenador defensivo Dan Quinn com o Washington Commanders.

Eles somaram 11,5 sacks no ano passado.

Williams tem 8,5 sacks em suas duas primeiras temporadas. Ele foi o terceiro no time em sacks com 4,5 em 2023, mas jogou apenas 28,3% dos snaps na defesa. Os Cowboys escolheram Williams na segunda rodada em 2022, vindos do Ole Miss.

Os Cowboys selecionaram Marshawn Kneeland na segunda rodada deste ano e ficaram impressionados com seu trabalho inicial no campo de treinamento.

“Impressionante. Muito impressionante. Muito maduro”, disse o técnico Mike McCarthy antes do treino de domingo. “Amo sua fisicalidade, motor, assim como fizemos durante o processo de recrutamento. Ele começou bem. Ele está muito confortável, pega na sala de aula. Personalidade externa, o que é importante. Ele começou bem.”

Os Cowboys têm Viliami Fehoko Jr., Tyrus Wheat e Durrell Johnson como defensive ends em tempo integral no acampamento, mas não registraram nenhum sack no ano passado. Chauncey Golston pode jogar como end e tackle e teve 1,5 sacks na temporada passada.