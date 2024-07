Dallas Turner, dos Vikings – A falecida Khyree Jackson está “cuidando de mim”

EAGAN, Minn. — Dallas Turner parou de repente na quinta-feira enquanto caminhava para o campo de treino do Minnesota Vikings. O linebacker novato então se virou e se ajoelhou em um dos memoriais que o time montou para Khyree Jackson, uma escolha de quarta rodada que morreu em um acidente de carro no início deste mês.

Turner, que jogou duas temporadas com Jackson no Alabama antes de os dois se reunirem no draft de 2024 dos Vikings, passou mais de um minuto sozinho antes de se levantar e se juntar aos seus companheiros de equipe.

Falando com repórteres pela primeira vez desde a morte de Jackson, Turner disse: “Eu falo com ele o tempo todo… e sinto arrepios toda vez que falo com ele. Então, eu sei que ele está cuidando de mim.”

Antes do treino de hoje, o novato LB Dallas Turner dos Vikings se ajoelhou em um dos memoriais que o time tem para Khyree Jackson. Ficou lá por cerca de um minuto. Ele vai ao funeral de Jackson amanhã, ele disse. foto.twitter.com/ZdB0eCSmt3 — Kevin Seifert (@SeifertESPN) 25 de julho de 2024

Turner teve a história mais pessoal com Jackson entre os jogadores, treinadores e equipe dos Vikings. Ele colocou a placa de identificação de Jackson acima da sua no vestiário dos Vikings — “Enquanto eu estiver vivo”, ele disse, “representarei o nome dele.” — e comparecerá ao funeral de Jackson na sexta-feira junto com um contingente de executivos e treinadores da equipe.

Jackson foi transferido para o Alabama em 2021, coincidindo com o primeiro ano de Turner lá, e seus armários ficavam a alguns metros de distância. Eles jogaram juntos em 2022 também antes de Jackson ser transferido para Oregon para a temporada de 2023.

“Então esse era realmente um cara que eu via todos os dias”, disse Turner, “e realmente [I’ve seen] ele cresceu do Alabama até quando ele foi para Oregon. Ele passou por suas provações e tribulações lá. Acabamos no mesmo lugar mais uma vez. Então, eu meio que senti que isso significava algo, e esse era meu cara todos os dias depois do treino [this spring]. Ele estava comigo no hotel, saindo juntos todos os dias e conversando besteiras e coisas assim, só se divertindo.

“Esse foi um cara que realmente me ajudou a crescer como pessoa. Ele me ajudou a perceber quem eu era, e ele me ajudou a construir minha confiança fora do campo e no campo de certa forma. Mas ele [was] “Definitivamente uma pessoa muito impactante.”

Outros que estão programados para comparecer ao memorial de sexta-feira incluem o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah, o técnico Kevin O’Connell, o coordenador defensivo Brian Flores, o coordenador de times especiais Matt Daniels e o especialista em jogo de passe/técnico de defensive backs Daronte Jones. Os Vikings sediarão um memorial privado para Jackson no final deste verão em Minnesota.