Dan Hardy alerta Jake Paul sobre potencial ‘receita para desastre’: ‘Mike Perry está lá para comer sua cara’

Quando Mike Tyson não pôde lutar em 20 de julho devido a problemas de saúde, a maioria acreditou que Jake Paul continuaria esperando até que pudesse enfrentar o lendário peso-pesado em um evento de destaque que iria ao ar na Netflix.

A luta com Tyson foi eventualmente remarcada para novembro, mas em vez de ficar de fora, Paul acabou marcando uma luta de boxe contra o veterano do UFC e atual superastro do BKFC Mike Perry. Ao que tudo indica, Perry pode ser um confronto muito mais difícil do que Tyson, considerando que ele tem 32 anos, está no auge da carreira e é um nocauteador selvagem com poder nas duas mãos.

Até mesmo o analista veterano Dan Hardy ficou um pouco chocado ao saber que Paul potencialmente arriscou sua luta contra Tyson ao enfrentar Perry neste sábado.

“É uma receita para o desastre para Jake Paul”, Hardy disse ao MMA Fighting. “Estou realmente genuinamente surpreso que ele esteja permitindo que Mike Perry o soque, porque Mike Perry vai saborear a oportunidade.”

Embora nunca tenha se tornado um verdadeiro competidor do UFC, Perry sempre foi divertido, mas ele realmente encontrou seu ritmo depois de fazer a transição para o boxe sem luvas com o BKFC.

Desde que assinou lá, Perry construiu um recorde perfeito de 5-0 que incluiu finalizações de alto nível sobre os ex-campeões do UFC Luke Rockhold e Eddie Alvarez. Ele também marcou uma vitória sobre o veterano boxeador Michael Seals em uma luta ajustada com regras em 2021.

Mais do que tudo, Perry traz um nível de ferocidade para suas lutas que Paul talvez nunca tenha experimentado antes, e é por isso que Hardy o alerta para levar esse confronto muito a sério — ou ele pode acordar olhando para as luzes.

“Mike Perry é um animal”, disse Hardy. “Ele é um bárbaro absoluto e é feito para esportes de trocação. Qualquer coisa em que ele não tenha que se preocupar com alguém tentando segurá-lo e derrubá-lo e tornar a noite lenta para ele, ele é perfeito. Jake Paul é grande e poderoso e bem condicionado e seu jogo de boxe está melhorando, absolutamente. Quando ele lutou com Nate [Diaz]pensei que ele seria demais para Nate. Nate simplesmente não conseguiu nada de significativo. Ele não conseguiu realmente preocupar Jake Paul ou desorganizá-lo de forma alguma.

“Então você olha o que Mike Perry pode fazer, até mesmo apenas colocar a testa na sua cara, dando golpes loucos para o lado. Ele vai fazer um caos absoluto lá dentro. Esse tipo de intensidade é algo que eu não acho que Jake Paul já tenha experimentado em um cenário de esportes de combate antes. Talvez no sparring, se ele tiver os treinadores certos para trazer os parceiros de sparring desafiadores, mas Mike Perry está lá para comer sua cara e você tem que estar preparado para esse tipo de intensidade. Eu não acho que Jake Paul esteja totalmente ciente da pressão que ele estará sob desde o primeiro sino com Mike Perry.”

Apesar de todas as vitórias que Paul tem em seu histórico contra veteranos do MMA, Hardy sabe que nenhuma dessas lutas foi contra um oponente como Perry.

Se ele não estiver realmente preparado para o que vai acontecer no sábado, Hardy sabe que Paul pode ter uma surpresa muito desagradável.

“Contra Nate Diaz, você vai sentir como se estivesse sendo submetido a afogamento simulado, mas pode não sentir como se estivesse se machucando”, disse Hardy. “Contra Ben Askren, com o que você vai se preocupar quando ele estiver usando luvas de boxe? Contra Tyron Woodley, ele é perigoso se jogar alguma coisa.

“Com Mike Perry, você tem todos esses problemas reunidos em um. Você tem alguém que vai te atacar com certeza. Você tem alguém que vai ficar na sua cara o tempo todo, e ele tem poder suficiente para realmente te machucar também.”

Se Paul for bem-sucedido, é bem possível que Perry imediatamente se torne a maior vitória em seu currículo, especialmente se comparado a uma possível vitória sobre Tyson, de 58 anos.

Por mais que Tyson ainda signifique para o mundo dos esportes de combate, Hardy sabe que os melhores dias da lenda já ficaram para trás há muito tempo. Paul derrotar Tyson agora pode lhe render um grande salário e muita atenção, mas não é como se ele estivesse derrotando um Tyson que está perto do auge.

“Sempre há um perigo em lutar contra alguém como Mike Tyson, mas você simplesmente não ganha muito derrotando-o neste estágio, nesta idade”, disse Hardy. “Ele não recebeu os elogios que receberia por derrotar Anderson Silva porque Silva tinha 47 anos, e o que é Tyson? Isso apenas o colocaria em uma posição ruim, independentemente de como a luta se desenrolasse.”