Dan Ige: ‘Pode ser divertido’ voltar a lutar com Diego Lopes, visando o UFC 306 para seu retorno

Se alguém foi louco o suficiente para lutar com quatro horas de antecedência no UFC 303 e então voltar a competir apenas algumas semanas depois, esse alguém foi Dan Ige, mas esse não será o caso em seu retorno à ação.

O veterano peso-pena fez história no último final de semana quando aceitou uma luta contra Diego Lopes poucas horas antes de pisar no octógono. Ele perdeu na decisão, mas Ige ganhou muito respeito por sua disposição de não apenas aceitar a luta, mas também por dar a Lopes tudo o que ele podia aguentar ao longo de três rounds.

Infelizmente, Ige se machucou um pouco na luta, o que o impede de retornar em 20 de julho, quando ele estava originalmente programado para enfrentar Chepe Mariscal em um card do UFC Fight Night no UFC APEX em Las Vegas. A boa notícia é que o CEO do UFC, Dana White, disse que estava disposto a dar a Ige e Lopes praticamente o que eles quisessem depois que ambos se apresentaram para salvar o UFC 303.

“Quero dizer, merda, neste exato momento minha perna está doendo, mas nunca se sabe. 20 de julho chega, eu acordo, saio da cama e sinto vontade de lutar naquele dia”, disse Ige rindo ao falar com o MMA Fighting. “Mas, realisticamente, eu quero esperar.

“Quero lutar no Sphere. Acho que meu plano era lutar em 20 de julho e desafiar um oponente para o Sphere. Acho que faz sentido. O que fizemos e a garantia de Dana de que podemos ter isso, estou indo com tudo. Vamos ver o que acontece. É Diego? É Yair [Rodriguez]? É Chepe? Não sei. Acho que teremos uma grande luta. Seja quem for, vai ser uma grande luta na Sphere.”

O UFC 306, que também é o segundo evento Noche UFC a celebrar o Dia da Independência do México, acontece no Sphere, em Las Vegas, em 14 de setembro.

White falou sobre o enorme investimento que fez para garantir que o UFC realizasse um dos maiores eventos da história como o primeiro evento esportivo a acontecer dentro da enorme arena de US$ 2,3 bilhões.

É exatamente por isso que Ige quer entrar nesse card e está aberto a qualquer oponente que o UFC lhe propor.

Isso poderia incluir uma revanche contra Lopes, com ambos os lutadores tendo um treinamento completo para se prepararem um para o outro?

“Você nunca sabe o que vai acontecer daqui em diante, mas nós consolidamos nosso legado ali mesmo”, disse Ige sobre Lopes. “Nós lutamos de novo? Eu não sei. Ele tem um tremendo respeito por mim, assim como eu por ele. Dito isso, pode ser divertido. Você nos dá tempo e oportunidade para planejar o jogo, para estudar um ao outro, para ambos pesarem 145 para que não haja variáveis ​​estranhas. Eu não vou sentar aqui e chamá-lo como ‘Eu teria te vencido se tivesse mais dois minutos!’ Porque não importa.

“Acho que só temos que sentar e esperar para ver o que acontece. O UFC é inteligente e, obviamente, eles fazem seu trabalho muito bem e podem fazer merda em quatro horas. Então eles podem fazer algo acontecer e eu vou confiar no que quer que eles estejam fazendo. Vamos ver o que acontece daqui em diante.”

Nos últimos anos, Ige descobriu um talento incrível para convocar oponentes específicos e o UFC conceder seu desejo. Esse era seu plano quando ele tinha uma luta marcada para 20 de julho com esperanças de que ele daria sua chance novamente para o UFC 306 em setembro.

Agora, Ige sente que a boa vontade que conquistou no UFC e os elogios que recebeu dos fãs o colocam em uma posição em que não precisa mencionar ninguém pelo nome para conseguir um adversário de destaque.

“Não acredito que eu tenha que chamar ninguém neste momento”, disse Ige. “Se eu tivesse lutado, com quem quer que eu tenha lutado em 20 de julho e vencido, eu tenho que fazer essa convocação. Mas fazendo o que eu acabei de fazer no sábado à noite, agora eu tenho o hype. Eu tenho o hype agora. É isso que as pessoas fazem. Você quer roubar o hype das pessoas.

“Eu vi a ascensão de Diego. Eu sou como se eu amasse essa luta. Porque eu quero isso. Eu quero o estrelato. Eu quero a fama. Nós dois temos isso agora. Eles me colocam contra qualquer um, vai ser uma grande luta.”

Embora esteja lidando com uma dor na perna no momento, Ige não tem dúvidas de que retornará à academia em breve e, graças à sua luta de última hora no UFC 303, ele até conseguiu um novo contrato para assinar quando competir novamente.

“Eu tinha um acordo único para essa luta especificamente e consegui um novo contrato”, disse Ige. “Vou receber mais do que já recebi. Estou feliz. Estou feliz com onde estou. O UFC fez um ótimo trabalho cuidando de mim e sempre faz.

“Vou tirar esta semana só para recuperar meu corpo e vou voltar a montar porque não tenho ferimentos sérios. Minha perna está um pouco dolorida por causa desse cara maldito que a chutou, mas fora isso, vamos ficar bem. Estarei pronto para ir quando setembro chegar.”