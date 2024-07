Dan Ige relata luta épica com Diego Lopes e diz que faria de novo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dan Ige estava planejando assistir ao UFC 303 como todos nós… no sofá. Mas antes do card principal começar… ele se viu entrando na arena para lutar contra Diego Lopes com quatro horas de antecedência – e ele diz TMZ Esportes ele faria tudo de novo!

Conversamos com o lutador de 32 anos dias depois de ele ter salvado o dia do UFC em seu card principal da International Fight Week. Ige disse que ainda está no auge de toda a saga.

“As últimas 24 horas foram uma montanha-russa emocional”, disse ele. “Eu estava me preparando para uma noite em três semanas. Aí, só receber a ligação com quatro horas de antecedência e fazer aquela caminhada em um evento tão grande, guardando o card, o UFC 303 como co-evento principal. recebendo uma ovação de pé. Que momento, que oportunidade.”

Se você perdeu, Brian Ortega estava escalado para enfrentar Lopes na co-luta principal do UFC 303. Porém, Ortega passou mal no dia da luta e teve que desistir. Lutando para salvar a luta, o UFC chamou Ige, de Las Vegas, para ver se ele poderia intervir e lutar com 165 libras.

Uma curta viagem de carro depois… a luta mais curta e de última hora foi agendada! Embora Ige reconheça que o que ele fez foi “legal e louco”, ele dá seus apoios a Lopes por ter passado pelo que passou e ainda ter mantido o cartão.

“Eu li tudo que esse garoto passou. Ele reduziu para 145, ele reidratou para [1]55, e então seu oponente fica doente e cai. Então, ele provavelmente está pensando que eu nem estou lutando. Então eles colocam meu nome no chapéu. Mesmo quando eles me ofereceram, eu pensei, ‘Isso nem pode ser real’”.

O 13º colocado no ranking dos pesos penas do UFC disse que ambos saíram vencedores no final da luta – chamando-a de “espetáculo incrível”.

Embora ele não se arrependa de tudo isso, Ige gostaria de enfrentar o 14º colocado do ranking peso pena, Lopes, com tempo para se preparar – de olho no card do UFC do Dia da Independência do México no Sphere!

“Vamos fazer isso de maneira justa”, disse Ige. Nós dois reduziremos para 145, nós dois nos prepararemos, nós dois planejaremos o jogo um para o outro e veremos o que acontece. Essa foi uma luta acirrada; ele teve seus momentos, e eu tive meus momentos, e terminei forte. Podemos fazer cinco rodadas!”