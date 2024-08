Dan Ige vs. Lerone Murphy em preparação para o UFC 308

Dan Ige está voltando ao trabalho.

O veterano peso-pena do UFC deve enfrentar Lerone Murphy em uma batalha remarcada de desafiantes ranqueados em 26 de outubro no UFC 308, fontes próximas à situação confirmaram a Mike Heck, do MMA Fighting, na quarta-feira.

Ige x Murphy estava previamente marcado para o UFC Vegas 86 em fevereiro, porém Murphy desistiu devido a uma lesão e Ige nocauteou Andre Fili no primeiro round.

Ige (18-8) foi então escalado para enfrentar Joanderson Brito — e então seu oponente substituto, Chepe Mariscal — em 20 de julho no UFC Vegas 94. mas foi memoravelmente retirado daquela luta para lutar contra Diego Lopes com apenas algumas horas de antecedência no UFC 303. Competindo como substituto de última hora de Brian Ortega no peso combinado de 165 libras, Ige perdeu para Lopes por decisão.

Agora ele é jogado de volta no fogo contra Murphy (14-0-1), um competidor invicto que conquistou uma vitória de Luta da Noite sobre Edson Barboza em sua mais recente apresentação em maio, que também foi o primeiro evento principal de Murphy no UFC. Um inglês de 33 anos, Murphy venceu seis lutas consecutivas no UFC desde que fez sua estreia promocional com um empate dividido contra Zubaira Tukhugov em 2019.

O UFC 308 acontece na Etihad Arena em Abu Dhabi.