Dana White anuncia o card completo do UFC 306 para o Sphere, encabeçado por Sean O’Malley vs. Merab Dvalishvili

Sean O’Malley está escalado para estrelar Sphere.

O CEO do UFC, Dana White, anunciou na sexta-feira nas redes sociais que O’Malley defenderá o título peso galo contra o desafiante nº 1 Merab Dvalishvili no evento principal do UFC 306, que acontece em 14 de setembro no Sphere em Las Vegas. White divulgou o show pay-per-view como algo único, por ser a produção mais cara da história promocional.

Devido a um acordo de patrocínio, o evento é oficialmente denominado Riyadh Season Noche UFC.

O’Malley busca a segunda defesa de seu campeonato, após vitórias na luta pelo título contra Aljamain Sterling e Marlon “Chito” Vera. “Sugar” venceu seis lutas seguidas, excluindo uma sem disputa contra Pedro Munhoz.

Com a força de uma sequência de 10 vitórias, Dvalishvili se manteve na linha de frente dos contendores nos últimos anos. Se não fosse por seu amigo próximo e parceiro de treino Sterling reinando como campeão, é provável que Dvalishvili tivesse desafiado o ouro do UFC antes. Do jeito que está, ele agora tem sua chance contra O’Malley, com Sterling tendo perdido e se mudado para a divisão dos penas.

White também anunciou o co-evento principal como a luta da trilogia entre TUF32 treinadores, a campeã peso-mosca do UFC Alexa Grasso e a ex-campeã Valentina Shevchenko. Grasso conquistou o título com uma finalização no quarto round sobre Shevchenko em 2023, e então o defendeu com um empate dividido controverso no primeiro evento Noche UFC da promoção.

Um confronto remarcado entre o bicampeão dos penas Brian Ortega e o promissor Diego Lopes destaca o restante do card principal do pay-per-view, que também inclui Daniel Zellhuber x Esteban Ribovics e Ode Osbourne x Ronaldo Rodriguez.

O card completo de lutas do UFC 306 pode ser visto abaixo.