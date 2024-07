Dana White critica MGM por marcar luta com Canelo Alvarez contra UFC 306

Como esperado, Dana White não está nada feliz com o fato de a MGM ter marcado um card de boxe de Canelo Alvarez para a mesma data do UFC 306 — que é o evento mais esperado da promoção no Sphere.

Foi anunciado no início desta semana que Alvarez enfrentará Edgar Berlanga em 14 de setembro na T-Mobile Arena, bem perto do grande evento do UFC, cuja luta principal é Sean O’Malley x Merab Dvalishvili, pelo título peso galo.

Em entrevista à ESPN, White reagiu à decisão de agendar a próxima luta de Alvarez na T-Mobile Arena no mesmo dia do segundo card temático Noche UFC da promoção.

“Canelo é um daqueles caras que eu respeito e, ei, bom nisso [Al] Haymon,” disse White. “Haymon roubou a data de mim imediatamente.

“Os caras da MGM não fizeram nada além de desrespeitar a mim e ao UFC por 20 anos. É o que é. Aqui vamos nós.”

White prometeu durante vários meses que o UFC 306 seria um dos maiores eventos de esportes de combate de todos os tempos.

Junto com O’Malley x Dvalishvili, Alexa Grasso defenderá seu título peso-mosca em uma luta trilogia no evento co-principal.