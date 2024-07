Dana White critica o UFC 304 e nunca mais aumentará os bônus pós-luta: ‘Você pode agradecer a todos neste card por isso’

Dana White foi convencido a aumentar os bônus pós-luta em vários pay-per-views recentes, mas ele parou de fazer isso depois de uma noite decepcionante no UFC 304.

Durante a coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira, o competidor peso leve King Green propôs bônus de US$ 100.000 para o evento e White obedeceu com uma ovação estridente dos fiéis de Manchester. Ele manteve-se fiel à sua palavra, entregando US$ 400.000 em bônus no sábado, mas o UFC 304 não aconteceu da maneira que ele esperava.

Com 28 lutadores competindo no card, houve nove decisões no total e uma sequência de sete decisões consecutivas que se estendem das preliminares iniciais até as duas primeiras lutas do card principal. Isso deixou um gosto amargo na boca de White, então ele está enviando uma mensagem ao plantel para parar de pedir bônus maiores porque ele não está mais fazendo isso.

“Acho que esta noite mostrou que não devemos [give out bigger bonuses]”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 304. “Aumentá-los não muda nada. Não faz ninguém lutar mais duro. Não muda nada. Não farei isso de novo. Nunca. Hoje foi o último dia que farei isso.

“Não estou dizendo que no futuro os bônus não poderão ser obtidos [bigger in general]mas eu não vou estar em uma coletiva de imprensa e dizer, ‘$200, $300K.’ Nunca mais. Nunca mais. Você pode agradecer a todos neste card por isso.”

Embora tenha havido alguns finais emocionantes, incluindo Paddy Pimblett estrangulando Green e Tom Aspinall finalizando Curtis Blaydes em 60 segundos, o resto do card não correspondeu às expectativas de White.

White não viu nada de especial nos lutadores que poderiam ter roubado o show e ainda levado para casa US$ 100.000 extras. Ele também zombou da ideia de que o horário tardio do evento diminuiu as performances, apesar do card principal começar depois das 3 da manhã, horário local.

“Ninguém lutou mais arduamente”, disse White. “Não havia senso de urgência, ‘Puta merda, eu quero os $ 100.000.’ Sete seguidos [decisions]. Quem se importa [that it’s nearly 7 a.m.]? São 7 horas da noite em Vegas. Tanto faz. Nunca mais. Sete decisões seguidas.

“Os $ 100.000 foram uma grande merda [incentive]woo-hoo, vamos lá rapazes! Foda-se essa merda, nunca mais.”