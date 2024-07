Dana White discordou da vitória de Ian Machado Garry sobre Michael Page: ‘Tive um empate naquela luta’

Ian Machado Garry prometeu uma das maiores performances da história quando fez sua previsão antes da luta contra Michael Page na noite de sábado no UFC 303.

O que resultou foi uma batalha de ida e volta que chegou até a buzina final, com Garry finalmente conseguindo uma vitória por decisão acirrada após três rounds. Apesar de ter uma formação de trocação, Garry recorreu ao grappling para desacelerar Page, que acertou os melhores socos e chutes durante a luta.

A decisão final realmente se resumiu a marcar no terceiro round, com os três juízes acenando para Garry, o que por sua vez lhe deu a vitória. Por sua vez, o CEO do UFC, Dana White, parecia discordar dessa avaliação.

“Sean [Shelby] e Mick [Maynard] senti que a luta aconteceria exatamente do jeito que aconteceu, conversamos sobre isso antes desta luta”, disse White sobre seus matchmakers na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 303. “Eu tinha aquela luta empatada.

“Se [the judges] saiu e disse que aquela luta estava empatada, foi exatamente isso que eu pensei que aquela luta também. Obviamente, Ian venceu o primeiro round, MVP venceu o segundo round e foi 50/50 no terceiro round.”

É incrivelmente raro ver juízes usarem uma rodada de 10-10, que é a única maneira de Garry e Page terminarem empatados.

Mesmo assim, White acredita que a ação foi tão acirrada no terceiro round, que serviu como um microcosmo para toda a luta, com Garry controlando a luta agarrada e Page fazendo o mesmo com a trocação.

Talvez o maior erro que Page cometeu foi, no final das contas, o que lhe custou a vitória depois que ele acabou em cima de Garry durante uma troca que viu os meio-médios caírem no chão. Em vez de ficar em uma posição dominante sobre Garry, foi decisão de Page se levantar novamente para que ele pudesse procurar um nocaute que nunca aconteceu.

“O que foi louco foi que ‘MVP’ tinha aquela posição de topo e ele desistiu dela”, disse White. “Ele poderia ter simplesmente superado aquela coisa e vencido o round. Ele se levantou e desistiu daquela posição de topo.”

O resultado final foi Garry sendo indicado nos placares e Page sofrendo sua primeira derrota no UFC após assinar com a promoção como agente livre.

Independentemente de como White pontuou a luta, Garry tem muitas opções esperando por ele após esta última vitória, já que ele permaneceu invicto e deu mais um passo à frente na divisão dos meio-médios.