Dana White diz que Muhammad Mokaev acabou no UFC: ‘O PFL vai ter um cara ótimo e invicto’

Muhammad Mokaev chegou a 7-0 no octógono com sua vitória no UFC 304, mas parece que esta será sua última aparição na organização.

Após uma vitória por decisão sobre Manel Kape no sábado, Mokaev revelou que seu contrato com o UFC foi concluído e que ele esperava conseguir um novo acordo. Ele afirmou que sua performance contra Kape provavelmente determinaria seu futuro, e que os executivos do UFC lhe disseram “que não querem me ver continuar atirando e derrubar alguém”.

Após o evento, o CEO do UFC, Dana White, reagiu aos comentários de Mokaev e confirmou que o prospecto de 23 anos não receberá uma nova oferta de contrato para permanecer na promoção.

“É, é isso que dizemos aos caras. Dizemos aos caras como lutar”, disse White sobre Mokaev. “Fazemos isso há muito tempo. Tenho certeza de que um dos casamenteiros provavelmente disse algo a ele ou algo assim. Os casamenteiros não são grandes fãs dele por muitas razões diferentes. Há muitas pessoas que fazem quedas nesse negócio, muitos caras que lutam com esse tipo de estilo. Mas é muito mais do que isso.

“Ele não tem mais contrato. Acho que a PFL vai ter um ótimo cara invicto. Boa sorte para ele.”

Embora Mokaev possa não ser o lutador mais emocionante do elenco, White diz que os problemas do peso-mosca no UFC vão muito além de seu estilo de luta agarrada no octógono.

Isso inclui vários incidentes no passado com Kape depois que os lutadores se envolveram em uma briga no UFC Performance Institute e depois se envolveram em outra altercação no hotel anfitrião durante a semana da luta em Manchester. O último incidente explodiu depois que Mokaev admitiu abertamente que disse a Kape que eles iriam tirar uma foto juntos e então deu um soco no ex-campeão do RIZIN antes que suas equipes interviessem para separá-los.

White não entrou em detalhes, mas disse que o fato de Mokaev não retornar ao UFC não se deve apenas a uma coisa, mas a uma série de questões que levaram à sua demissão.

“Houve tanta merda ruim que aconteceu nos bastidores com aquela coisa. Nada bom”, disse White.

“Ouça, as coisas que aconteceram aqui nos últimos meses, que começaram no [UFC Performance Institute] e outras histórias sobre isso estourando, além de muitas outras coisas. Esses caras não querem recontratá-lo.”

Quanto à luta em si, Mokaev e Kape não produziram muitos fogos de artifício na gaiola, apesar de uma série de seguranças inundarem a gaiola para manter os lutadores separados antes da ação realmente começar. Assim que os pesos-mosca foram liberados de seus respectivos cantos, Mokaev e Kape mal se envolveram e não houve muita ação ao longo de três rounds.

No final, Mokaev venceu por decisão, mas isso ainda não foi o suficiente para salvar seu emprego no UFC.

Além disso, White não ficou nem um pouco surpreso que a rivalidade entre Mokaev e Kape não tenha resultado em uma guerra divertida para resolver a rivalidade.

“É um daqueles tipos típicos de lutas”, disse White. “Todos nós já vimos isso antes ao longo dos anos. ‘Mal posso esperar para chegar até você… Vou te matar, p*rra’, e então cinco minutos [pass by] e eles não fazem nada pelos primeiros cinco minutos da luta. Nós meio que imaginamos que era assim que a luta aconteceria. Historicamente, é assim que eles acontecem.”