Dana White elogia Trump, o “American Badass”, após tentativa de assassinato

EO mundo ficou cambaleando depois que as notícias da tentativa de assassinato do ex-POTUS, Donald Trump, começaram a circular pela internet. Os internautas e seus seguidores deram um suspiro coletivo de alívio quando Trump saiu do comício no dia 13 de julho com apenas um ferimento superficial na orelha.

Entre os preocupados estava Dana White, o chefão do UFC, que expressou preocupação e orgulho pelo amigo. Apesar da reviravolta chocante dos eventos, Trump pareceu imperturbável com a tentativa frustrada de matá-lo.

Trump faz sua primeira aparição desde o tiroteio na Pensilvânia

TrunfoA resiliência de era evidente, pois ele se recuperou rapidamente do incidente, embora tenha sido levado imediatamente ao hospital para medidas de precaução. White se sentiu inquieto ao receber atualizações enquanto estava em um avião para a Itália. Ao pousar, ele imediatamente entrou em contato com Trump para garantir seu bem-estar e encontrou conforto no apoio esmagador da comunidade de combate ao ex-presidente.

Durante uma aparição no ‘O programa Pat McAfee‘ em 15 de julho de 2024, White compartilhou insights sobre a saúde de Trump e abordou rumores sobre sua presença em UFC Denver. Ele esclareceu que Trump não tinha planos de comparecer a Denver a menos que ele próprio estivesse presente no evento.

White sobre Trump: “Um dos caras mais durões que já conheci”

White também aproveitou a oportunidade para elogiar Trump, enfatizando sua resistência e resiliência. Ele descreveu Trump como “um dos seres humanos mais fortes e resilientes” e até o apelidou de “o legítimo americano durão.”

Branco disse: “O cara dá um tiro nele. Ele cai, levanta e começa a gritar para a multidão: ‘Lute, lute, lute’. Eu fiquei literalmente pasmo. Liguei para ele assim que pousei. Liguei para ele e ele já tinha saído do hospital, e conversamos por uns 30 minutos. Pat, estou te dizendo, nunca conheci um ser humano assim na minha vida. Ele é literalmente um dos caras mais durões e durões de todos os tempos. E ouça, se você não gosta dele, pode dizer o que quiser sobre ele. É indiscutível agora, literalmente indiscutível.”

Brancorelato de uma ligação de 30 minutos com Trunfo capturou a atenção generalizada. Ao relatar o incidente, White destacou a resposta de Trump ao ataque, afirmando: “O cara dá um tiro nele. Ele cai, levanta e começa a gritar para a multidão ‘Lute, lute, lute.'” Essa anedota ressaltou ainda mais o espírito inabalável de Trump diante da adversidade.

Ao compartilhar esses detalhes, White não só ofereceu insights sobre o caráter de Trump, mas também reafirmou seu vínculo próximo. Sua admiração pela força e coragem de Trump pintou um quadro convincente da resiliência do ex-presidente após o evento angustiante.