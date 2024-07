Dana White nega ter uma data em mente para Conor McGregor x Michael Chandler, ainda espera por 2024

Dana White ainda não está pronto para especular sobre quando a tão esperada luta entre Conor McGregor e Michael Chandler pode realmente acontecer.

No último final de semana, McGregor respondeu a uma mensagem de Chandler e disse que falou com o CEO do UFC sobre o reagendamento da luta, que originalmente deveria acontecer no UFC 303 em junho. A luta foi cancelada depois que McGregor sofreu uma fratura no dedo mindinho do pé durante o treinamento, o que o forçou a sair do card.

“Falei com Dana hoje sobre nossa nova data, tudo parece ótimo! 24′ com certeza”, escreveu McGregor.

Falei com Dana hoje sobre nosso novo encontro, tudo parece bem! 24′ com certeza — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 14 de julho de 2024

Na segunda-feira, White confirmou que McGregor havia enviado uma mensagem de texto para ele após uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump, mas ele não deu nenhuma pista sobre uma conversa real sobre a marcação da luta.

Desde que McGregor sofreu a lesão que atrasou a luta para além do UFC 303, White insiste que não vai especular ou anunciar nada até saber se o astro irlandês está saudável e pronto para competir novamente.

“Até agora, sentado aqui, não, não tenho uma data para isso, nem um plano, nem nada do tipo”, disse White. O programa Pat McAfee. “Obviamente, eu, os fãs e a ESPN adoraríamos que isso acontecesse em [2024]mas veremos o que acontece.”

McGregor não luta há mais de três anos, e sua última aparição foi em 2021, quando sofreu uma fratura horrível na perna no final do primeiro round de sua trilogia contra Dustin Poirier.

Ele acabou sendo escalado para treinar Chandler no The Ultimate Fighter, mas o reality show aconteceu e acabou sem que nenhuma luta entre eles fosse marcada.

McGregor continuou provocando seu cronograma para retornar antes de finalmente anunciar planos para lutar no UFC 303, que estava programado para a T-Mobile Arena em Las Vegas em 29 de junho. Tudo estava indo conforme o planejado até que uma coletiva de imprensa planejada na Irlanda foi repentinamente cancelada no último minuto.

Mais tarde, foi revelado que McGregor sofreu uma lesão no treinamento e não competiria mais em junho.

O calendário do UFC já está definido para o restante do ano com o UFC 304 na Inglaterra, o UFC 305 na Austrália e o UFC 306 definido como Noche UFC em Las Vegas. O UFC 307 está provisoriamente planejado para o início de outubro, com rumores circulando em torno de um possível local de pouso em Utah, seguido pelo UFC 308 em Abu Dhabi no final do mesmo mês. A partir de agora, o UFC 309 é esperado em Nova York em novembro e então o UFC 310 fecharia o ano em dezembro.

Com base nesse cronograma e na atual programação de lutas, a data em dezembro provavelmente seria o melhor local possível para McGregor, mas, novamente, nada foi determinado ainda.

“Essa é a luta que precisa acontecer”, disse White sobre McGregor vs. Chandler. “Estávamos esperando por isso. É uma luta incrível, é uma luta divertida.”