Dana White revela mais detalhes sobre o UFC 306

Os planos ainda estão sendo elaborados para o UFC 306 em setembro, que foi renomeado como Noche UFC enquanto a promoção prepara um evento para celebrar o Dia da Independência do México pelo segundo ano consecutivo.

O card acontece no dia 14 de setembro no Sphere em Las Vegas, com o CEO do UFC, Dana White, provocando um grande investimento financeiro no evento, que deve ser “único e concluído”, sem planos de retornar lá para outro show devido ao custo incrível associado à produção.

Embora o card completo de lutas ainda não tenha sido revelado, White confirmou o número total de lutas esperadas no pay-per-view de setembro, com rumores ainda circulando sobre quais confrontos podem ser as atrações principais do show.

“Vamos para 10 [fights]”, disse White O programa Pat McAfee na segunda-feira. “Eles serão um principal, um co-principal e, obviamente, este card será muito pesado em mexicanos.”

Houve vários rumores sobre as lutas que podem acontecer no UFC 306, incluindo uma possível luta pelo título dos galos entre Sean O’Malley e Merab Dvalishvili como atração principal.

A campeã peso-mosca do UFC, Alexa Grasso, também deve defender seu título no evento contra Valentina Shevchenko, mas nenhuma das principais lutas foi confirmada ainda.

Outra novidade interessante no card do UFC 306 é a disposição dos assentos.

O Sphere em Las Vegas, que conta com uma tela envolvente de 160.000 pés quadrados e resolução 16K, normalmente acomoda entre 18.000 e 20.000 pessoas para um evento. Há assentos padrão em todo o local, bem como suítes de luxo, mas acontece que também há espaço para os fãs ficarem de pé no chão para testemunhar o evento.

“Você terá pessoas que estão nos assentos, pessoas que estão nas suítes e então o nível inferior onde as pessoas estão realmente de pé e assistirão a tudo em pé apenas no espaço”, revelou White. “Então haverá arquibancadas e assentos.”

White disse que sua equipe ainda está trabalhando no lançamento completo do evento, mas ele está obviamente muito animado para ver toda a produção acontecer em setembro.

“Já estou com US$ 17 milhões nessa coisa e ainda não chegamos nem perto de setembro”, disse White. “Quando eu digo a vocês que vou fazer o maior evento esportivo ao vivo da história dos esportes de combate, talvez no período esportivo, ninguém mais vai entrar e gastar [that much money].”