Dana White revela que explodiu potenciais acordos com a HBO e a CBS por causa de problemas de produção “antigos e obsoletos”

Dana White participou de muitos acordos de transmissão que levaram o UFC aonde ele está hoje, desde o sucesso da Spike TV até o envolvimento com a FOX e a era moderna com a ESPN.

Todos esses acordos ajudaram a transformar o UFC em um gigante multibilionário pronto para capitalizar quando o contrato atual da promoção com a ESPN expirar em 2025. Mas olhe nos cemitérios de qualquer grande negócio e há muitos acordos fracassados ​​que nunca saíram do papel por um motivo ou outro. Não é diferente para o líder do MMA. Em uma entrevista recente à FOX News, o CEO do UFC White relatou dois acordos de muito dinheiro, em particular, que explodiram na última hora por causa da relutância de White em comprometer seus objetivos.

“Não sei se você sabe, fizemos um acordo com a HBO”, disse White Uma nação. “Íamos colocar lutas na HBO. A HBO chegou e começou a dizer, ‘É, vamos ter que abaixar o volume dessa música, isso vai ter que’ — e eu disse, ‘Não, não. Vocês não estão comandando nossa produção e nos dizendo o que fazer.’

“Já tínhamos assinado o acordo. Tínhamos terminado. Então eu literalmente liguei [former UFC CEO] Lourenço [Fertitta] e disse, ‘É, não podemos fazer esse acordo.’ Ele disse, ‘O que você quer dizer com não podemos fazer esse acordo? O acordo está feito. Temos um acordo.’ [I said,] “Temos que sair desse acordo.” E Ari [Emanuel] nos tirou do acordo com a HBO.”

“Acredito que se tivéssemos deixado a HBO fazer o que queria fazer, isso nos prejudicaria e prejudicaria nossa marca”, acrescentou White. “Sim, isso a tornaria obsoleta e velha, como o boxe era.”

White elaborou ainda que alguns de seus problemas com a HBO derivavam de sua aversão à produção da famosa cobertura de boxe da rede. Por um tempo, a HBO Boxing foi considerada a plataforma de ponta para a doce ciência, mas as queixas de White se estendiam até mesmo a alguns dos comentaristas e analistas de longa data empregados nas transmissões.

“Todos aqueles caras eram terríveis. Eles eram terríveis. Naquela época, o HBO Boxing era o padrão ouro do esporte”, disse White. “Mas nada realmente mudou, exceto [high-definition broadcasting]. Você sabe o que quero dizer? Eles fazem um bom evento, colocam dinheiro nele, mas eu teria que silenciar os comentaristas o tempo todo.

“Não estou comprando esse evento para ouvir vocês, idiotas, OK, que acham que sabem tudo isso sobre boxe? E Larry Merchant pulando e dizendo a Floyd Mayweather que se ele tivesse 30 anos a menos, ele chutaria a bunda dele. Sim, não, você não faria. E a quantidade de desrespeito em sequer pensar que você poderia, e o desrespeito em dizer isso, e [Jim] Lampley e todos aqueles outros caras, eles eram palhaços para mim. E eu os uso como [an example of] o que não fazer quando nós [stage our events]. Eles estão comprando essa coisa por causa dos atletas. Eles estão comprando essas lutas por causa de Mike Tyson, Evander Holyfield e todos os outros grandes que lutaram, não por causa dos comentaristas. Não queremos ouvir suas opiniões.”

White então contou como um possível acordo com a CBS que ele descreveu como “uma oferta de um bilhão de dólares para possivelmente comprar a empresa” explodiu por causa de queixas semelhantes. O UFC acabou sendo vendido para a agência de talentos Endeavor em 2016 por uma quantia de mais de US$ 4 bilhões, um preço recorde na época como a transação mais cara para uma organização na história do esporte. Mas, de acordo com White, a história poderia ter sido diferente se não fosse por uma teleconferência confusa.

“Então a CBS tentou entrar e nos fazer uma oferta para nos comprar em um ponto, certo? E eu estava no Havaí de férias”, disse White. “E ironicamente, eu geralmente estou atrasado para tudo. Eu estava na ligação mais cedo e os caras do Showtime estavam na ligação mais cedo porque eles — eu não sabia que eles estariam lá. Eu pensei que estávamos falando com [former chairman and CEO of CBS Corporation] Les Moonves.

“Então, quando Les Moonves e Lorenzo pegaram o telefone, eu e a Showtime estávamos brigando, indo, literalmente, ‘Eff you, eff you,’ para frente e para trás. E aqueles caras entraram e nos ouviram indo e voltando, e a ligação, literalmente, foi o fim disso.

“Então Lorenzo me ligou de volta imediatamente e disse: ‘Acho que não estamos fazendo um acordo com a CBS.’ Eu disse: ‘Sim, desculpe.’ Nós nos desentendemos um pouco. Eu odiava os caras da Showtime. Um bando deles trabalhava para o UFC quando começamos. Eu achava a produção deles uma droga, achava que eles eram terríveis no que faziam, e eu falava muito sobre isso. E então acontece que estávamos falando sobre a CBS nos fazer uma oferta de um bilhão de dólares para possivelmente comprar a empresa. E quando Lorenzo e Les Moonves se falam, guerra total no telefone.”