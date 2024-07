Dana White: Todos os principais veículos de comunicação ‘estão interessados ​​em fazer uma oferta’ pelos direitos de transmissão do UFC

O próximo grande dominó no negócio multibilionário de direitos de transmissão esportiva deve cair em breve, com a NBA devendo assinar um acordo no valor de mais de US$ 70 bilhões, com ESPN, Amazon e NBC Sports provavelmente pagando a conta.

Apesar da audiência da NBA permanecer um tanto estagnada nos últimos anos, com as classificações ainda não recuperadas em um mundo pós-pandemia, a sede por conteúdo ao vivo continua a impulsionar os acordos de direitos de transmissão cada vez mais altos a cada novo pacote. Assim que a NBA finalizar seu acordo de direitos de transmissão, o próximo grande jogador no mercado será o UFC.

Atualmente trabalhando em um contrato de sete anos com a ESPN que termina em 2025, o UFC deve começar as negociações sobre um novo acordo de direitos de transmissão nos próximos meses. É difícil imaginar que a ESPN não faça uma oferta competitiva para manter o UFC, especialmente com a dependência da organização para continuar atraindo espectadores e assinantes para seu serviço de streaming ESPN+.

Dito isso, a ESPN tem muitos ferros no fogo agora com um novo serviço de streaming esportivo compartilhado sendo lançado no final deste ano — junto com a Warner Bros. Discover e a FOX — e planos eventuais de lançar um serviço de streaming independente. Claro, a ESPN também está pagando parte desse enorme pacote de mais de US$ 70 bilhões para manter a NBA em um momento em que os donos da Disney têm falado continuamente sobre controlar custos, já que a rede continua a perder sua audiência, com mais e mais espectadores cortando o cabo.

Se o acordo da NBA for fechado como esperado, com três grandes redes conquistando os direitos, isso deixaria a Warner Bros. Discovery de fora, depois que a empresa manteve um relacionamento de longa data com a liga de basquete. Supondo que a Warner Bros. Discovery perca a NBA, isso deixaria a empresa com grandes acordos na Major League Baseball, NASCAR (começando em 2025), NHL e alguns esportes universitários.

Isso significa que a perda da NBA poderia tornar a Warner Bros. Discovery uma grande pretendente ao acordo de direitos de transmissão do UFC?

“Escute, acho que todo mundo está chutando os pneus e está interessado em fazer uma oferta”, disse o CEO do UFC, Dana White, ao Sports Business Journal quando questionado sobre a Warner Bros. Discovery potencialmente conseguir o acordo de direitos de transmissão.

Não faltam jogadores em potencial que podem estar disputando o contrato de TV do UFC.

Quando as negociações anteriores estavam acontecendo para os direitos de transmissão do UFC, a Amazon fez uma oferta significativa e quase conseguiu o pacote inteiro. A Netflix também se tornou um player na programação de esportes ao vivo após conseguir um pacote de Natal para jogos da NFL e fechar um grande acordo de US$ 5 bilhões para o show principal da WWE Segunda-feira à noite crua para se mudar para lá em 2025.

A WWE faz parte da TKO Group Holdings, a mesma empresa dona do UFC.

Embora não faltem interessados ​​disputando o acordo de transmissão do UFC, White disse que levou muito tempo, mas que ele está realmente em um bom lugar com a ESPN agora. Isso não significa necessariamente que a ESPN tenha uma vantagem sobre a concorrência, mas White parece feliz com seu atual parceiro de transmissão.

Ainda assim, o dinheiro sempre fala mais alto nesse tipo de negociação.

“Sim, todo mundo está chutando os pneus”, disse White. “E nos últimos anos em que estivemos juntos, tive algumas cabeçadas com a ESPN, mas sinto que estamos em um lugar muito bom agora e estou muito feliz com meu relacionamento com eles e com a maneira como tudo isso está indo. Vamos ver como isso vai se desenrolar.”

A ESPN mantém uma janela de negociação exclusiva para tentar garantir um novo acordo com o UFC a partir de janeiro de 2025, embora seja improvável que os dois lados cheguem a um acordo. O UFC não saberá seu verdadeiro valor até que outros potenciais pretendentes comecem a dar lances, e isso não pode acontecer até que a janela de negociação exclusiva feche.