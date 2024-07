Dana White: Tom Aspinall vs. Curtis Blaydes vencedor no UFC 304 ‘absolutamente’ o próximo para Jon Jones ou Stipe Miocic

O CEO do UFC, Dana White, diz que as apostas não poderiam ser maiores para Tom Aspinall e Curtis Blaydes antes da luta pelo título interino dos pesos pesados ​​no UFC 304.

Mas pensamento positivo e realidade podem ser duas coisas diferentes.

Aspinall — nº 1 no peso pesado no MMA Fighting Global Rankings — coloca seu título interino em jogo pela primeira vez contra Blaydes em uma revanche do evento principal do UFC Londres em julho de 2022, onde Blaydes venceu por nocaute técnico em 15 segundos após Aspinall sofrer uma lesão estranha no joelho. Jon Jones, o atual campeão dos pesos pesados, deve enfrentar Stipe Miocic ainda este ano. Quando perguntado se o vencedor do co-evento principal de sábado enfrentará o vencedor de Jones x Miocic, White pareceu inflexível de que isso aconteça.

“Com certeza”, disse White na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 304 na quinta-feira.

Jones e Miocic provocaram dizendo que suas carreiras estão na reta final, com Jones até mesmo sugerindo aposentadoria após uma luta com o ex-campeão dos pesos pesados.

De qualquer forma, Aspinall acredita que seu confronto com Blaydes será a verdadeira luta pelo título na divisão entre os dois melhores.

“Curtis, o cara é bom em todos os lugares”, disse Aspinall. “Não estou subestimando esse cara. Esse cara é f*dido bom.

“Esta é a luta entre os dois melhores pesos pesados ​​do mundo — eu e [Curtis Blaydes]. Esse cara é f*dido legítimo.”