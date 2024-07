Daniel Cormier apoia Jon Jones nas últimas acusações de contravenção: ‘Eu sei que é besteira’

Daniel Cormier pode nunca liderar a torcida de Jon Jones, mas até ele está apoiando seu rival de longa data quando se trata das duas acusações de contravenção que Jones enfrenta em relação a uma suposta altercação com agentes de testes de drogas em março.

Toda a provação começou depois que representantes da Drug Free Sport — parceira antidoping do UFC — visitaram a casa de Jones em 30 de março. Um dos agentes posteriormente registrou um boletim de ocorrência alegando que o campeão peso-pesado do UFC foi agressivo com ela e sua colega de trabalho, e que ela se sentiu “aterrorizada” durante o encontro e “teve medo de que Jones pudesse bater nela”.

Jones negou veementemente a conta, mas acabou recebendo uma acusação de agressão, que é uma contravenção menor, bem como uma segunda acusação de contravenção por interferência nas comunicações depois que ele supostamente pegou o telefone do testador de drogas durante o encontro. Na quarta-feira, Jones se declarou inocente de ambas as acusações.

“Se eu for completamente honesto, o tempo todo, eu meio que pensei que o acordo era BS”, disse Cormier sobre Jones em seu canal do YouTube. “Eu sinto que ele foi abordado muito cedo, ou se bem me lembro, foi de manhã cedo ou tarde da noite, quando ele poderia estar em casa tomando uns drinques.

“Eu sei que todos nós corremos para julgar Jones por causa de seus problemas passados, mas a realidade é que se um homem está em sua casa e está tomando algumas bebidas nos confins de sua própria casa, e daí? É o direito dele fazer isso. Se os testadores de drogas vierem e ele estiver um pouco bêbado ou confuso, talvez as interações não sejam tão divertidas ou fáceis quanto podem ter sido em outras ocasiões. Eu meio que sempre pensei que era besteira, não acho que muita coisa vá sair disso.”

Com base no relatório policial, a testadora de drogas identificada como Crystal Martinez disse às autoridades que ela apareceu na casa de Jones por volta das 16h, horário local, e “sentiu o cheiro de uma bebida alcoólica vindo dele”.

Jones disse mais tarde em sua própria declaração que os testadores de drogas o visitaram durante uma festa de aniversário e depois que ele estava tirando uma soneca. Ele negou ter ameaçado os agentes de teste de drogas e observou que planejava se “defender vigorosamente” contra as alegações.

Mesmo se fosse condenado por ambas as acusações, Jones enfrentaria menos de um ano de prisão e uma multa máxima de até US$ 1.500, mas é altamente improvável que qualquer uma delas realmente aconteça.

Embora Jones tenha se declarado inocente no tribunal, seus advogados quase certamente farão algum tipo de acordo judicial com os promotores que pode resultar em algum tipo de punição, mas não há quase nenhuma chance de Jones ver o interior de uma cela de prisão por acusações de contravenção.

Dito isso, Cormier entende por que tanta atenção é dada a Jones, especialmente considerando seu passado de prisão inúmeras vezes ao longo de sua carreira no UFC.

“Porque ele é quem ele é, é sempre uma história”, disse Cormier. “Independentemente do que aconteça com esse cara. Honestamente, isso é meio que viver sob os holofotes, mas acho que por causa de tudo que ele fez no passado, a luz brilha um pouco mais forte sobre ele. Eu realmente não acho que isso seja um grande problema. Sempre seria uma contravenção, mas algumas das coisas que aconteceram no passado foram muito mais sérias.

“Se você é um hater de Jones e está esperando que algo aconteça com isso, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que esse homem foi um pouco bombardeado e acho que uma contravenção é apenas a maneira do tribunal tomar alguma atitude, porque algo tem que ser feito sempre que você faz algo errado.”

Mesmo que o passado compartilhado seja turbulento na melhor das hipóteses, Cormier não espera muito do caso judicial. Ele está, na verdade, apoiando Jones, vendo a situação como muito barulho por nada.

“Eu não sou o juiz, eu não sou o júri, então isso realmente não importa”, disse Cormier. “Eu sou apenas um cara que não gosta de um cara que está realmente defendendo aquele cara porque eu sei que isso é besteira. É o que é.”