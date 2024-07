Daniel Jones comparado a Patrick Mahomes em ‘Hard Knocks’ pelo GM dos Giants

EUno episódio de estreia de “Hard Knocks: Offseason com o New York Giants” da HBO Director Geral Joe Schoen deixou claro que mesmo Patrick Mahomes não teria sido capaz de salvar o esforçado 2023 Gigantes. Schoen defendeu apaixonadamente o quarterback em dificuldades Daniel Jonesenfatizando a necessidade de proteger o time devido às três lesões graves de Jones em dois anos.

Ele declarou: “A realidade é que os fatos são três lesões sérias em dois anos, precisamos nos proteger. Ele não teve muita chance este ano, isso é legítimo.”

Schoen destacou os desafios enfrentados pela Gigantesparticularmente a falta de continuidade na escalação devido a lesões. Ele destacou: “Durante toda a temporada, os quatro caras, seus caras principais que vão jogar juntos, jogaram menos de 60 snaps juntos. Miami, temos três caras do time de treino jogando para nós. Ninguém pode f-king – você poderia ter Pat Mahomes, ele não pode f-king vencer por trás disso.”

Apesar das lutas, Schoen deixou claro que ele não vai desistir de Jonesque tem contrato por mais três anos. Ele enfatizou a importância de proteger o time e destacou a necessidade de planos de backup com base em experiências passadas, afirmando: “Apenas nos protegendo porque o melhor preditor do futuro é o passado.”

Schoen se recusa a desistir de Daniel Jones

A avaliação do desempenho de Jones na temporada de 2023 também foi abordada. Schoen reconheceu que a linha ofensiva porosa dos Giants significativamente impactou o jogo de Jones e impediu uma avaliação justa de suas habilidades.

Ele destacou que Jones, apesar de ter sido recompensado com um contrato lucrativo e vindo de uma vitória no playoff, não teve um bom desempenho e lutou para se manter de pé diante de uma pressão intensa. Jones lançou dois touchdowns contra seis interceptações em apenas seis jogos, somando apenas 909 jardas de passe e sofrendo uma lesão no pescoço, bem como uma ruptura do ligamento cruzado anterior.

A mensagem geral transmitida pelos comentários de Schoen é que os desafios dos Giants se estenderam além da posição de quarterback. Os problemas da linha ofensiva do time e a falta de continuidade devido a lesões impactaram significativamente seu desempenho. A defesa de Jones por Schoen, embora reconheça a necessidade de proteção e planos de backup, reflete uma abordagem equilibrada para avaliar as dificuldades do time.