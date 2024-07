De acordo com nova ação judicial, obtida pelo TMZ, Nomi Abadi está processando Elfman por difamação… ela diz que ele mentiu sobre ela em um artigo da Rolling Stone onde ele e seus representantes negaram que ele tenha se envolvido em má conduta sexual com ela.

Danny, o vocalista da banda new wave Oingo Boingo, negou a reclamação do martini em julho de 2023 Pedra rolando artigo sobre ele resolvendo uma alegação de assédio sexual com Nomi por US$ 830.000. Seu representante disse à revista que a substância na taça de martini era o creme hidratante Cetaphil.