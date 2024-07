Danny Trejo Briga de 4 de julho sendo investigada como crime de ódio

Danny Trejo A infame briga de 4 de julho está agora com as autoridades enquanto os policiais a investigam como um possível crime de ódio – especialmente depois que o ator alegou que ele e seu amigo foram alvos por causa de sua raça.

Fontes do LAPD dizem ao TMZ que um relatório de crimes de agressão/ódio foi arquivado para investigar o incidente no desfile Sunland-Tujunga na semana passada… e as autoridades pretendem descobrir o que aconteceu.