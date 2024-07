Danny Trejo lança soco e cadeira após ataque de balão d’água

Como informamos na quinta-feira, Danny entrou em uma batalha acalorada com alguns moradores locais no desfile de Sunland-Tujunga, Califórnia, para comemorar o Dia da Independência da América.

Furioso, Danny saltou do carro e foi até um grupo de pessoas em tendas na calçada, concentrando-se no suposto culpado. De repente, Danny deu um soco no indivíduo, fazendo com que a água espirrasse por toda parte e uma confusão se iniciasse.