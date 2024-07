Daphne Joy exclui postagem nas redes sociais acusando 50 Cent de estupro

O negócio é o seguinte… Daphne, a mãe do filho de 50 Cent Lilás , acusou publicamente o rapper de estuprar e abusar fisicamente dela em uma postagem no Instagram de 28 de março. 50 negou imediatamente a reclamação e, em maio, ele processou-a por difamação .

Fontes familiarizadas com a situação dizem ao TMZ… A remoção de Daphne da postagem não tem nada a ver com o processo de 50 Cent. Disseram-nos que não houve acordo e ele está avançando com o caso.

Daphne fez o denúncia de estupro contra 50 após uma ação movida contra Diddy … em que Daphne foi acusada de ser uma “trabalhadora do sexo” para Diddy. 50 Cent reagiu várias vezes no Instagram postando legendas como: “Eu não sabia que você era uma profissional do sexo, 👀 sua pequena profissional do sexo.