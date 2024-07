Darren Till critica luta ‘falsa’ entre Jake Paul e Mike Perry: ‘Não parecia normal’

Darren Till acha a última vitória de Jake Paul um pouco suspeita.

Paul nocauteou no sexto round o astro do BKFC e ex-lutador do UFC Mike Perry em uma luta de boxe no último sábado em Tampa, Flórida, adicionando Perry a uma lista de conquistas notáveis ​​no MMA que inclui Anderson Silva, Nate Diaz e Tyron Woodley.

Embora Paul e Perry tenham tido seus momentos durante a luta, pelo que Till viu, ele não ficou impressionado com os esforços de nenhum dos dois.

“Pelos clipes que vi, foi simplesmente atroz”, disse Till Rádio de Submissão (transcrição via Denis Shkuratov). “Eu nem esperava isso, tipo, de um nível baixo do Perry. Foi só um golpe baixo, o boxe, Jake Paul ficou sem gás depois do primeiro round. F*da-se ele. Para ser honesto com você, eu nem sei o que Mike estava fazendo, tipo, o que ele estava realmente fazendo lá dentro. Ele parecia estar tropeçando nos pés e coisas assim. Então, na verdade, estou sem palavras, para ser honesto com você. Não me impressionou. Jake foi terrível e Mike também.

“Jake foi jogado para fora de sua bunda depois do primeiro round, e Mike estava apenas tropeçando em seus próprios pés. Parecia para mim que Mike nunca teve ou foi treinado por ninguém. Ele parecia um amador total lá, ele realmente parecia. Eu entendo que ele é forte, e eu entendo que ele é durável, mas isso só te leva até certo ponto. Sim, ele é o rei da violência no bare-knuckle, mas não há ninguém no bare-knuckle. Não há ninguém lá. Ele deveria ter vencido Jake. Talvez não, Jake era 40 libras mais pesado que ele, cheio de tesão, mas ainda assim, ele provavelmente deveria ter lutado melhor do que lutou.”

Paul, que ganhou fama como YouTuber e influenciador de mídia social antes de se tornar um boxeador profissional em 2020, polarizou críticos e fãs com sua aventura em esportes de combate. Embora seja frequentemente creditado por sua dedicação em melhorar como boxeador, ele também foi criticado por lutar contra oponentes consideravelmente menores e mais velhos do que ele.

“The Problem Child” também teve que lidar com acusações de que suas lutas eram fraudadas, algo que ele negou veementemente. Para Till, a vitória de Paul sobre Perry não passou no teste visual.

“Vou ser honesto, foi uma briga estranha”, disse Till. “Foi uma briga estranha entre eles. Parece que é tudo falso. Não vou mentir.”

“Perry tem batido em todos esses caras, literalmente batido neles até a morte”, Till continuou. “Agora eu entendi, Jake Paul tem 40 libras a mais e é um cara grande e forte, ele pode socar, Jake, também. Temos que dar a ele o que lhe é devido e ele está melhorando. Mas Jake estava ofegante depois de um round, e isso simplesmente não parecia normal para mim. Vou ser honesto com você. Não parecia normal. E aposto que há algumas outras pessoas pensando a mesma coisa.”

Till continuou dizendo que não ouviu nada do acampamento de Paul sobre uma possível luta. O ex-desafiante ao título dos meio-médios do UFC recentemente fez uma estreia bem-sucedida no boxe quando derrotou Mohammad Mutie, uma vitória que foi ofuscada por um final estranho e uma briga pós-luta.

É duvidoso que Paul e Till troquem socos no ringue e, na verdade, Till acha que isso é apenas uma questão de inteligência de Paul.

“Minha oferta é, ‘Você tem muita sorte de não lutar comigo’, porque eu daria um soco em Jake Paul”, disse Till. “Escute, eu respeito muito o empresário que ele e seu irmão são, um grande respeito. Eu respeito o fato de que ele realmente dedicou sua vida inteira ao boxe. Eu respeito muitas coisas, mas eu machucaria seriamente Jake Paul em um ringue.”

“Eu seria muito técnico e tático para ele”, Till continuou. “Há uma coisa que você meio que adquire ao longo dos anos, do que você faz quando eu faço, tipo, [Israel Adesanya], [Alex] Pereira, você conhece Anderson Silvas. Seu [Stephen Thompsons]seu [Robert] Whittakers. Não são necessariamente os golpes que damos, são as configurações e o aspecto técnico por trás disso e eu apenas o levaria para as coisas. Ele nem saberia o que estava acontecendo. Eu o desmontaria. Levaria cerca de três rounds para entendê-lo e então eu o desmontaria em pedaços. Eu provavelmente nem tentaria nocauteá-lo, eu apenas o acertaria. Apenas o faria querer sair dali. Eu já planejei tudo. Mas infelizmente para nós, Jake Paul não vai lutar com Darren Till.”