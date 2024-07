Darren Till não ficou impressionado com as ‘mãos fofas’ de Nate Diaz vs. Jorge Masvidal

Darren Till pode ter tido que cuidar de seu próprio negócio de boxe no último sábado, mas isso não significa que ele perdeu Nate Diaz x Jorge Masvidal.

E o veredito?

“Não fiquei impressionado, cara”, disse Till sobre seus colegas veteranos do UFC em A hora do MMA. “Assim como mãos fofas, mas sem muito poder. Ambos pareciam não estar em nenhuma forma física adequada.

“Mas como eu disse, Masvidal, eu lutei, ele me venceu de forma justa e honesta, e Diaz, eu nunca gosto de menosprezar Diaz muito. Eu sempre fui fã desde [I was] um garoto, eu acho que ele é um G do esporte. Ele é um dos seus verdadeiros. Quer você queira no ringue ou fora dele, ele é aquele cara, e é isso que eu respeito. Então eu não estava excessivamente [impressed] com a luta, mas no final das contas, cara, ainda é uma grande luta e eu adoraria ganhar um pedaço dessa torta.”

Diaz derrotou Masvidal por decisão majoritária na recente revanche científica da dupla, usando seu volume e pressão implacável para vingar uma derrota anterior no UFC 244 para Masvidal.

Till, 31, teve sua própria estreia no boxe no sábado. Ele derrotou Mohammad Mutie por nocaute técnico no segundo round no Social Knockout 3 antes de uma briga caótica tomar conta do ringue. A cena inteira se tornou viral e marcou a primeira aparição de Till em esportes de combate desde a derrota em dezembro de 2022 para o futuro campeão dos médios do UFC Dricus du Plessis na luta final de Till no octógono.

Depois, Till convocou lutas de boxe com Jake Paul, Tommy Fury e Mike Perry. Ele apelidou o trio de “covardes assustados” e prometeu “decapitá-los, porra”.

Ele descarta qualquer crítica online que tenha recebido sobre as provocações, dizendo que os fãs não entenderam o jogo.

“Este é o círculo em que estamos todos agora, quer as pessoas gostem ou não”, disse Till. “Jake Paul. Eu disse isso antes, isso me faz rir muito — às vezes os trolls e outras pessoas ficam tipo, ‘Oh, você está implorando por uma briga com Jake Paul.’ E é tipo, bem, você não imploraria por uma briga com Jake Paul? Tipo, ele é o cara. Ele é esse cara, quer você goste ou não.

“Eu vou dizer uma coisa, eu sei que eu venceria Jake Paul, eu o derrubaria completamente, mas o cara treina duro, ele assumiu muitos compromissos [into boxing]ele se esforçou muito. Ele realmente mudou a vida de alguns caras ao seu redor, como Amanda Serrano, coisas assim. Então essa narrativa de. ‘Você está implorando por uma briga. Ah, você é um ex-[UFC] cara desafiando pelo título e você está implorando por uma luta’ — não é, cara? Você vai ganhar muito dinheiro. Então o que você está me dizendo é que você não faria isso? Este é o mundo dessas pessoas [live in].”

Quando perguntado sobre sua principal escolha entre aquele grupo heterogêneo de escolhas para sua próxima luta, Till escolheu um nome conhecido em particular.

“Isso é bem louco porque deveria ser Paul, mas eu só quero esmagar Perry”, disse Till sobre a estrela do BKFC. “Eu só quero pegar aquele anãozinho e dar a ele. Mas agora, olha, Paul é o cara. Eu e Paul vamos conseguir.” [happen].

“Mas provavelmente é Perry. Paul está lá. Masvidal. Tommy Fury é uma luta enorme; no Reino Unido, você poderia fazer isso em qualquer lugar. Você poderia fazer isso em Liverpool, você poderia até fazer isso em Anfield.”

Till reiterou mais uma vez sua falta de desejo de migrar para o boxe sem luvas e enfrentar Perry no domínio do americano, mas se ofereceu para fazer uma série de duas lutas com Perry, com a primeira luta ocorrendo no boxe e a segunda sob o comando do BKFC.

Quanto aos seus planos imediatos, Till espera colocar algo em prática logo após aparecer nas manchetes mais uma vez com seu tão esperado retorno aos esportes de combate.

“Acho que esta semana terei algo em andamento”, disse Till. “É por isso que vou continuar ativo na academia, vou tentar manter meu peso baixo.”