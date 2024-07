Darwin Núñez, do Uruguai, briga com torcedores nas arquibancadas após jogo da Copa América

Reproduzir conteúdo de vídeo



Raposa Esportes 1

O final do Uruguai vs. O jogo da Colômbia na Copa América tomou um rumo feio… como Darwin Nuñez ficou tão furioso com alguns torcedores adversários que correu para a arquibancada para brigar com eles.

A cena selvagem aconteceu no Bank of America Stadium, em Charlotte… logo depois que a Colômbia venceu a semifinal por 1 a 0.

Esta filmagem mostra um pouco mais claro o que aconteceu entre Darwin Nuñez e os torcedores colombianos. pic.twitter.com/AHKjDGIj42 — Uruguai Futebol ENG (@UruguayFootENG) 11 de julho de 2024

@UruguayFootENG

O vídeo do campo mostra que alguns torcedores colombianos estavam brigando nas primeiras filas do local com alguns torcedores uruguaios… quando Núñez de repente subiu na grade e se envolveu na briga.





Você pode ver que Núñez deu alguns socos – e comeu alguns também. Outros atiraram bebidas no jogador de futebol. Eventualmente, alguns dos companheiros de equipe de Núñez até apareceram para apoiar seu amigo.

Felizmente, depois de alguns momentos de luta… a segurança conseguiu restaurar a ordem – e os rapazes voltaram para o vestiário.

Depois da confusão, o astro uruguaio Luis Suarez insinuou que alguns familiares e amigos de seus companheiros estavam envolvidos na ação… o que, segundo ele, provocou reações impulsivas dos uruguaios.

“Pude ver de longe que havia muitas famílias e muitos filhos dos meus companheiros presos naquela seção”, disse ele aos repórteres. “É normal que você se sinta desamparado e queira ajudar quando alguém está jogando coisas contra eles.”

O que você achou das cenas em que Darwin entrou na torcida no jogo Uruguai x Colômbia na noite passada?pic.twitter.com/qyww739uXv – The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 11 de julho de 2024

@TheAnfieldWrap

A CONMEBOL, organizadora da Copa América, disse em comunicado que está investigando o assunto… acrescentando que “condena veementemente qualquer ato de violência que afete o futebol”.