David Banda, filho de Madonna, esclarece alegações de eliminação de alimentos: ‘Não estou morrendo de fome’

David garantiu aos fãs em seu IG Story na segunda-feira que não estava com fome – embora recentemente tenha sugerido exatamente isso. Pelo contrário, ele diz que está realmente prosperando desde que se mudou para o Bronx com sua namorada depois de completar 18 anos… notando que está ganhando dinheiro dando aulas de violão.

Banda – filha de Madonna com ex Guy Ritchie – acrescentou que sua mãe o tem apoiado durante a mudança… e disse a todos para relaxarem e pararem de se estressar com sua vida.