Davis Thompson vence o primeiro título do PGA Tour no John Deere Classic

SILVIS, Illinois — Davis Thompson conquistou seu primeiro título do PGA Tour no domingo com 64, 7 abaixo do par, estabelecendo o recorde de pontuação de 72 buracos no John Deere Classic e deixando todo o drama para o segundo colocado.

Com uma vantagem de duas tacadas, Thompson fez uma tacada de birdie de 45 pés no buraco de abertura e ninguém chegou mais perto dele no resto do caminho. Ele abriu com cinco birdies em seis buracos, ampliou sua vantagem para seis tacadas e acabou vencendo por quatro tacadas.

Thompson, um jovem de 25 anos da Geórgia, terminou com 28 abaixo do par (256) e quebrou por um o recorde do John Deere Classic estabelecido por Michael Kim em 2018.

A vitória coloca Thompson nos próximos três majors, começando com o Open Championship em duas semanas no Royal Troon da Escócia. Ele também fará sua estreia no Masters em abril.

Thompson é o 24º jogador a conseguir sua primeira vitória no PGA Tour no John Deere Classic, o maior número de qualquer torneio desde 1970.

A hora final foi toda sobre quem terminaria em segundo e ganharia a outra vaga para o The Open. Essa foi para o CT Pan de Taiwan, que fez birdie nos buracos 16 e 17 e terminou com um par de dois putts de 20 pés para um 64.

Mas dois jovens o fizeram suar muito.

O aluno do segundo ano da Florida State, Luke Clanton, fez um putt de birdie de 25 pés no 18º buraco para um 63 e foi o primeiro a chegar a 24 abaixo. Michael Thorbjornsen, o jogador nº 1 no ranking universitário do PGA Tour depois de terminar em Stanford, bateu de um bunker do fairway para 18 pés e fez o putt de birdie para um 63 para se juntar a Clanton.

Com um empate triplo em segundo lugar, a vaga no Aberto foi para o Pan com base no ranking mundial.

Clanton, enquanto isso, se tornou o primeiro amador desde Billy Joe Patton em 1958 a terminar no top 10 em torneios consecutivos sancionados pelo PGA Tour. Patton foi amador baixo no Masters e no US Open naquele ano. Clanton empatou em 10º no Rocket Mortgage Classic na semana passada.

As últimas duas semanas de trabalho de Clanton teriam valido pouco mais de US$ 804.000 se ele tivesse se tornado profissional.

Carson Young também estava na disputa pelo segundo lugar e teria conquistado a vaga The Open. Mas no buraco 18, ele foi do rough direito para o green, fez um chip de cerca de 25 pés pelo buraco e errou o putt par. Ele deu 63.

Quanto ao vencedor, isso nunca esteve em dúvida. Junto com aquele putt de birdie de 45 pés para começar, Thompson fez um putt de birdie de 30 pés no No. 5 e teve sete birdies em 10 buracos.

Ele finalmente perdeu uma tacada no par-4 12, e Thorbjornsen parecia ter uma chance de pelo menos tornar isso interessante. O nativo de Massachusetts fez seis birdies seguidos e estava jogando o par-4 14. Mas seu drive foi bem para a direita, e ele acertou um chip pesado a cerca de 35 pés. Ele deu três putts para bogey, errando um putt de par de 4 pés.

Thompson está em seu segundo ano no PGA Tour. Ele foi vice-campeão na semana passada no Rocket Mortgage Classic. Sua esperança era manter o ímpeto.

Talvez sua escolha de hospedagem também tenha desempenhado um papel.

Vários jogadores da Geórgia têm alugado uma casa perto do John Deere Classic nos últimos anos. JT Poston ficou lá quando ganhou o Deere dois anos atrás. Sepp Straka ficou na casa ano passado e ganhou.

Straka trouxe sua esposa e filho pequeno com ele este ano e cedeu seu quarto para Thompson.

“Acho que tenho que pagar pela casa toda, o que é uma pena”, disse Thompson com um sorriso. “Mas pagarei com prazer.”

A vitória valeu $ 1.440.000. Ela também coloca Thompson na posição 22 na classificação da FedEx Cup, quase garantindo que ele estará em todos os eventos de assinatura no ano que vem.

Jordan Spieth, jogando o Deere pela primeira vez desde que venceu em 2015, nunca conseguiu nada e fez três bogeys seguidos na curva. Ele fechou com 70 e empatou em 26º, deixando-o em 59º lugar na FedEx Cup com quatro semanas restantes na temporada regular.