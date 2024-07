Dawn Staley nomeia sucessora de Caitlin Clark na NCAA

Dawn Staley tem aparecido em muitas manchetes ultimamente, e não é só porque a mulher de 54 anos foi recentemente premiada com o Prêmio Jimmy V de Perseverança no ESPYS 2024. Seus comentários recentes sobre o Recruta do Ano debate, onde ela expressou sua preferência por Angel Reese em vez de Caitlin Clark, certamente levantou algumas sobrancelhas. Mas isso não é tudo – Staley também tinha algumas previsões intrigantes para compartilhar.

Com a saída de Caitlin Clark do cenário do basquete universitário, a questão na mente de todos é quem vai assumir o lugar dela. Quando um repórter do TMZ Sports encontrou Staley no aeroporto, ele pediu a opinião dela sobre o assunto.

Caitlin Clark criticada por Dawn Staley em vídeo sobre Paige Bueckers

Staley não hesitou em destacar algumas estrelas em ascensão no jogo, mencionando nomes como MiLaysia Fulwiley, JuJu e Hannah Hidalgoe expressando sua confiança no futuro do basquete feminino.

Entre os nomes que Staley mencionou, JuJu Watkins parece estar emergindo como um favorito na corrida de Novato do Ano. O jovem de 18 anos teve uma temporada de calouro impressionante, ficando em segundo lugar apenas para Caitlin Clark. Ela conseguiu quebrar vários recordes, tanto para a USC quanto para o basquete universitário como um todo. Isso incluiu o recorde de pontuação de Cheryl Miller em uma única temporada de 38 anos para os Trojans, bem como empatar o recorde de Miller de três jogos consecutivos de 30 pontos.

Watkins homenageado como calouro nacional do ano da USBWA

“JuJu Watkins está fazendo seu nome no jogo. Ela vem quebrando recordes e mostrando um talento incrível na quadra,” Staley disse, claramente impressionado com o desempenho do jovem jogador.

No final da temporada, JuJu havia marcado impressionantes 920 pontos, superando o recorde anterior de caloura da Divisão I da NCAA de Tina Hutchinson de 898 pontos, estabelecido em 1983-84. Essa conquista notável lhe rendeu a honra de Caloura Nacional do Ano da USBWA de 2024, e ela foi recentemente escolhida como a Melhor Atleta Revelação da ESPYS.

Parece que JuJu Watkins está bem encaminhada para se tornar um nome conhecido no basquete feminino. Ela provou ser uma força a ser reconhecida e, com o apoio e elogios de treinadores como Dawn Staley, sua estrela só tende a continuar subindo.